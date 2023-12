IMDb ogłosiło TOP filmów, seriali i aktorów 2023 roku. Barbenheimer, The Last of Us, Pedro Pascal i inni

Netflix/Universal/Warner Bros.

Najważniejszy serwis filmowy na świecie, IMDb, przedstawił na swojej stronie tegoroczne TOP pokazujące najpopularniejsze filmy, seriale i aktorów 2023 roku. Te publikowane rokrocznie w grudniu zestawienia są bodajże najlepszym wskaźnikiem tego, jak w danych 12 miesiącach rozkładały się nasze zainteresowania (pop)kulturowe.

Dane do rankingów pochodzą z płatnej części witryny, IMDbPro, w której znajdują się tzw. MOVIEmeter i STARmeter - o kolejności miejsc na obu listach decyduje liczba odsłon podstron poszczególnych filmów, seriali i aktorów w bazie platformy. Warto zaznaczyć, że ogólną liczbę odwiedzających bazę szacuje się na ponad 200 mln miesięcznie.

Choć w rankingach znajdziemy kilka niespodzianek, nie da się ukryć, że każdy z nich faktycznie odzwierciedla to, jak w 2023 roku "czuliśmy" popkulturę. To stąd więc wysokie pozycje takich produkcji jak Barbie, Oppenheimer, The Last of Us, Sukcesja czy ogromna popularność Pedro Pascala, Margot Robbie, Any de Armas bądź Jenny Ortegi.

IMDb - TOP filmów 2023 roku

10. Flash

IMDb - TOP seriali 2023 roku

10. Pokolenie V

IMDb - TOP aktorek, aktorów i innych gwiazd 2023 roku

50. Ariana Greenblatt

Sama redakcja IMDb wybrała także najlepsze jej zdaniem filmy i seriale obecnego roku:

Najlepsze filmy i seriale 2023 roku wg redakcji IMDb

Na dnie (film)