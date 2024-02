Polskie filmy, które w przyszłości nie powinny dostać prequela/reboota/sequela. Bo może wyjść Kogel Mogel

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Choć na początku ekranizacje aktorskich bajek Disneya wzbudzały ekscytację, to kilka lat później widzowie zaczęli się nimi powoli męczyć. Nieprzypadkowo, bo mniej więcej w tym samym czasie zaczęli być atakowani wszelkiego rodzaju prequelami, rebootami i sequelami, hucznie reklamowanymi jako wielkie powroty. I nawet starzejący się Indiana Jones musiał po raz kolejny odnaleźć swój bicz. W Polsce też widać pokłosie tego trendu, ponieważ w ostatnich latach dostaliśmy między innymi Znachora, prequel Samych swoich czy liczne kontynuacje komedii Kogel Mogel.

W związku z takim nagromadzeniem się prequeli, sequeli i rebootów - słowem, odgrzewanie klasyków - postanowiliśmy redakcyjnie zastanowić się nad takimi tytułami, które naszym zdaniem nie potrzebują ani odświeżonej wersji, ani wielkiego powrotu - przynajmniej w najbliższym czasie. Powody są różne. Na przykład choć Krzyżacy i Ogniem i mieczem są stworzone na podstawie znanych książek, to zostały tak perfekcyjne zrobione, że wszelkie nowe adaptacje będą wypadać przy nich blado. Na liście znalazło się dużo filmów Andrzeja Wajdy z prostego powodu - mistrz nie będzie w stanie już stanąć za kamerą, a trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego, kto oddałby sprawiedliwość jego dziedzictwu. Za to jeśli chodzi o takie komedie jak Seksmisja czy Kiler, to oprócz idealnej obsady nasiąknęły czasami, w których zostały zrobione, a wszelka próba odtworzenia tego może wydawać się sztuczna i zbyt wymuskana.

Polskie filmy, które w przyszłości nie powinny dostać prequela/reboota/sequela