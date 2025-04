fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnego ogłoszenia zielonego światła dla filmu Śmierć nadejdzie dziś 3 dokonała aktorka grająca główną rolę, Jessica Rothe, a następnie jej słowa potwierdził reżyser i scenarzysta Christopher Landon. Dokonali tego podczas wystąpienia na scenie w kinie American Cinematheque.

Sukces Minecrafta. Szok!

Co wiemy o filmie Śmierć nadejdzie dziś 3?

Nie ogłoszono żadnych szczegółów, ale niedawno reżyser Christopher Landon zapowiadał pomysł na nową odsłonę lubianej serii. Wspominał, że tym razem nie będzie tej samej pętli czasu. Tak cytowaliśmy jego wypowiedź z 12 marca 2025 roku:

– Mam pomysł od dawna. Często o tym rozmawiamy z Jessicą Rothe. Najciekawsze w tej wizji jest to, że akcja nie rozgrywa się w ciągu jednego dnia i nie opiera się na tej samej pętli czasowej. Jeśli więc pojawi się szansa na realizację i Universal zdecyduje się na ten film... Fani na pewno chcą! Interesujące jest to, że każda część wprowadzała nowy gatunek do koncepcji. Trzecia część również doda coś zupełnie nowego.

Przypomnijmy, że seria komediowych horrorów czeka na kontynuację od filmu Śmierć nadejdzie dziś 2 z 2019 roku. Skoro twórcy oficjalnie ruszają z pracami nad „trójką”, to być może w 2026 roku zobaczymy dalsze losy bohaterki – siedem lat po poprzedniej odsłonie.

Nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji.