Avengers: Domsday - Magneto i Nightcrawler zameldowali się na planie. Mackie o oczekiwanej scenie

Ian McKellen i Alan Cumming, czyli filmowi Magneto i Nightcrawler, zameldowali się już na planie Avengers: Doomsday. Aktorzy podzielili się wspólnym zdjęciem zza kulis, potwierdzając, że są gotowi rozpocząć pracę nad swoimi postaciami. Oczywiście nie mogli jeszcze ujawnić się w kostiumach. Na ekranie zabraknie jednak Shawa Ashmore’a, czyli Icemana – aktor ujawnił, że nikt się z nim nie kontaktował w sprawie powrotu.

Anthony Mackie o Avengers: Doomsday i reakcji Kapitana Ameryki na Dooma

W rozmowie z Entertainment Tonight Anthony Mackie został zapytany o scenę, w której Sam Wilson odkrywa prawdziwą twarz Doctora Dooma – a ta wygląda jak... Tony Stark. Wiemy już, że Dooma zagra Robert Downey Jr.

– Nie mogę się tego doczekać. Uwielbiam jedną rzecz w Samie Wilsonie: to zwykły facet. Nie ma żadnego serum ani dodatków, więc jego reakcja będzie dosłownie reakcją widzów. Nie wiem, czy będzie tym podekscytowany, przerażony czy skonfundowany, ale mamy braci Russo. Są mądrzy i zazwyczaj rozgrywają wątki na różne sposoby. Na pewno wybiorą to, co zadziała najlepiej – powiedział Mackie.

Lista potwierdzonych postaci w Avengers: Doomsday:

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Premiera widowiska Avengers: Doomsday planowana jest na maj 2026 roku.