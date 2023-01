Program TV na weekend 6-8.01: Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, Paryż, 13. dzielnica, La La Land

Paryż, 13. dzielnica, Bez gwałtownych ruchów i Im dalej w las, tym więcej drzew to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Ponadto warto obejrzeć nagrodzone Oscarami filmy Trzy billboardy za Ebbing, Missouri i La La Land oraz serial Babylon Berlin.

Seriale:

PIĄTEK:

Babylon Berlin – sez. 4, odc. 1 – 2

20:10

HBO

Berlin, 31 grudnia 1930 r. Charlotte jest w doskonałym nastroju. Kupuje najnowszy przebój Emila Engelsa, a na wieczór umówiła się z Gereonem. Mają iść potańczyć. Humoru kobiecie nie psuje nawet fakt, iż tego ostatniego dnia roku ma dyżur. Tymczasem Rath zakłada mundur SA i udaje się do kwatery głównej organizacji. Tam ze Stennesem i około 200 innymi mężczyznami przygotowuje się do ulicznej bitwy. Choć mężczyzna doskonale wie, że przebywający w Monachium Hitler zakazał tego typu wystąpień, nie ma zamiaru mu się podporządkowywać. Niebawem szturmowcy ruszają na Ku'damm, główną ulicę zachodniej części miasta.

SOBOTA:

Minuta ciszy – odc. 1 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

Mietek Zasada (Robert Więckiewicz), emerytowany listonosz z prowincjonalnego miasteczka, dowiaduje się, że jego przyjaciel Czesław Major (Mieczysław Zbrojewicz) popełnił samobójstwo. Do tego właściciel jedynego w okolicy zakładu pogrzebowego odmawia zajęcia się jego pochówkiem. Wydarzenia te odmieniają spokojne życie Mietka. Zakłada on własną firmę, która ma zapewnić Czesławowi godne pożegnanie. Tym samym podejmuje nierówną walkę z lokalnym potentatem Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki). Nieświadomy przeszkód i absurdów funeralnego biznesu balansować na granicy przepisów prawa i moralnych zasad. Odkrywa miejscowe układy i tajemnice skrywane latami przez mieszkańców niewielkiej społeczności. Wspierają go niepełnosprawna żona (Aleksandra Konieczna) i córka Majora (Karolina Bruchnicka).

NIEDZIELA:

Król – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Król rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.

