Rycerze Zodiaku - ranking najlepszych postaci z anime. Czy Rycerz z Brązu znalazł się na szczycie?

Rycerze Zodiaku to nowy film fantasy, który wyreżyserował Tomasz Baginski. Opowiada o ulicznej sierocie o imieniu Seiya, w którym budzi się mistyczna energia znana jako Cosmo. Bohater wyrusza w podróż, by zdobyć starożytną grecką zbroję Pegaza i opowiedzieć się po jego stronie w nadprzyrodzonej walce o los Sienny, młodej dziewczyny, która walczy o kontrolę nad swoją boską mocą. Alman Kiddo jest mentorem Seiyi, który rekrutuje go do zakonu Rycerzy po odkryciu reinkarnacji bogini. Premiera 12 maja w polskich kinach.

Produkcja została oparta na mandze o tym samym tytule autorstwa Masamiego Kurumady, na której podstawie powstało również słynne anime. Animowany serial był emitowany w Polsce w stacji RTL7 i cieszył się dużą popularnością na przełomie XX i XXI wieku. Widzowie mogli śledzić losy swoich ulubionych bohaterów w legendarnych zbrojach, którzy mierzyli się z innymi Rycerzami, aby uratować nowe wcielenie Ateny.

Serial anime obfituje w wiele świetnych bohaterów oraz antagonistów, którzy na długo zapadli w pamięć. Z okazji premiery aktorskiej wersji historii powstał ranking najlepszych postaci z całej franczyzy Rycerzy Zodiaku według fanów. Sprawdźcie, kto znalazł się na szczycie zestawienia, w którym są oczywiście Seiya, Shun, Shiryu, Hyoga, Ikki i Saori.

Rycerze Zodiaku - ranking najlepszych postaci