Najlepsze gry science fiction. Eksploracja kosmosu, budowa imperium i walka z kosmitami

fot. Hello Games

Science fiction od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych gatunków w popkulturze, zarówno jeśli chodzi o książki, filmy, seriale, komiksy, jak i również gry. Eksploracja przestrzeni kosmicznej, futurystyczne światy i możliwość spotkania przedstawicieli obcych ras (nawet jeśli ci nie są do nas przyjaźnie nastawieni) od lat fascynowały zarówno twórców, jak i odbiorców.

W tym zestawieniu zebraliśmy dla Was naszym zdaniem najlepsze gry sci-fi, jakie kiedykolwiek pojawiły się na PC i konsolach. Postanowiliśmy specjalnie się przy tym nie ograniczać, dlatego też znajdziecie tutaj zarówno tytuły, o których swego czasu było głośno, jak i mniejsze perełki, o których mogliście nie słyszeć. Nie skupialiśmy się też na żadnym konkretnym stylu rozgrywki, tak więc coś dla siebie znajdą tutaj zarówno fani grozy, intensywnych i pełnych akcji strzelanek, jak i pasjonaci strategii. Niezależnie od tego, czy preferujecie immersyjne RPG, które pozwalają wcielić się w kosmicznego podróżnika, czy dynamiczne strzelanki, w których walczy się z obcymi formami życia, na pewno znajdziecie tu coś, co Was zainteresuje!

Najlepsze gry science-fiction na PC i konsole