Najlepsze książki science fiction wszech czasów. Ranking ostateczny: Diuna wyprzedzona, jest Polak

materiały prasowe

Gatunek science fiction bez dwóch zdań zdominował tematykę zamieszczanych na naszej stronie rankingów, ale takiego na naEKRANIE.pl jeszcze nie mieliśmy. Przyszedł już czas, aby przedstawić Wam cieszące się w sieci olbrzymią popularnością i wywołujące liczne dyskusje zestawienie prestiżowego magazynu Esquire, którego dziennikarze postanowili wytypować najlepsze książki science fiction wszech czasów.

Wielu znawców branży jest zgodnych w opinii, że poniższy ranking można uznać za reprezentatywny dla całej konwencji sci-fi, nawet jeśli brakuje w nim niektórych fenomenalnych powieści Arthura C. Clarke'a, Isaaca Asimova i innych tytanów - wszystko przez to, że pomysłodawcy listy postanowili uwzględniać wyłącznie jedną książkę danego autora. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że znajdziecie tu mnóstwo klasyków i perełek, z których nie wszystkie zadebiutowały na rodzimym rynku.

Tak, Polak też się tu załapał i jesteśmy niemal przekonani, że doskonale wiecie, o kim mowa. Która z książek science fiction jest najlepsza? Czy zgadzacie się z poniższymi wyborami? Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach, a teraz zapraszamy Was na jedyną w swoim rodzaju podróż:

Najlepsze książki science fiction wszech czasów. "Diuna" pokonana w arcyprestiżowym rankingu

75. „The Echo Wife" – Sarah Gailey Będąc u szczytu swojej kariery naukowej, doktor Evelyn Caldwell dowiaduje się, że jej mąż, Nathan, przejął jej własne badania nad klonowaniem, aby stworzyć idealną żonę zastępczą z materiału genetycznego Evelyn: Martine. Wygląda niemal identycznie jak prawdziwa partnerka Nathana, ale ten ostatni zmienił ją, aby była bardziej podporządkowana, zajmująca się rodziną i skłonna do zaspokajania jego potrzeb.

