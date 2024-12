Snoop Dogg w oryginalnym filmie science fiction. Muzyk zagra główną rolę

fot. materiały prasowe

Snoop Dogg zagra w głównej roli i będzie współproducentem oryginalnego science-fiction pod tytułem The Last Man. Chociaż fabuła post-apokaliptycznego filmu jest trzymana w tajemnicy, uważa się, że będzie to produkcja inspirowana Planetą małp i może mieć pewne powiązania z piosenką Snoop Dogga z 2009 roku, Last Man Standing. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2025 roku.

Kim jest scenarzysta nowego filmu ze Snoop Doggiem?

Scenariusz do projektu napisał Luc Besson, który odniósł sukces w gatunku science-fiction dzięki kultowemu filmowi Piąty Element z 1997 roku, z Brucem Willisem w roli głównej. The Last Man najprawdopodobniej będzie utrzymany w podobnym tonie co znany film, łącząc science-fiction, komedię i akcję. Ostatnim reżyserowanym przez Bessona filmem był Dogman, w którym główną rolę zagrał Caleb Landry Jones. Film rywalizował na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Besson ponownie połączył siły z Landry Jonesem przy projekcie Dracula, adaptacji gotyckiego klasyka Brama Stokera.

Snoop Dogg i Besson współpracowali ze sobą prawie 20 lat temu przy animowanym filmie Artur i minimki. Muzyk użyczył głosu jednej z głównych postaci w animacji.