Superman kontra Fantastyczna 4. Pedro Pascal żartobliwie zapowiada wojnę w box office

fot. DC Studios/Marvel Studios

I dla DC Studios i dla Marvel Studios 2025 rok będzie ważnym czasem. Marvel zaliczył pierwsze potknięcie przy okazji filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, ale ma jeszcze szansę na osiągnięcie sukcesów z Thunderbolts* i Fantastyczną 4: Pierwsze kroki. Z kolei dla DC Studios to może być albo nie być. Premiera tegorocznego Supermana jest bardzo ważna, bo to on rozpocznie aktorską część nowego DCU zarządzanego przez Jamesa Gunna.

Obecnie trwa promocja 2. sezonu The Last of Us, w której udział bierze Pedro Pascal (Fantastyczna 4: Pierwsze kroki) i Isabela Merced (Superman). Oboje wdali się ostatnio w "potyczkę" po tym, jak Merced zasugerowała walkę w box office pomiędzy dwiema produkcjami.

MERCED: Superman i Fantastyczna 4. Co za rywalizacja! PASCAL: Widzimy się tego lata!

Nietrudno się domyślić, że cała rywalizacja jest prowadzona w żartobliwej otoczce. Wielokrotnie osoby związane z MCU i DC przyznawały, że dla kina komiksowego dobry jest sukces każdej marki i każdej produkcji. Nie da się jednak ukryć, że obie te produkcje będą zabiegać o uwagę widza. Superman debiutuje 11 lipca 2025 roku, a Fantastyczna 4 25 lipca 2025 roku.

