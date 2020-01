Super Bowl 2020: filmy i seriale. Obejrzyj wszystkie (lista aktualizowana)

Super Bowl 2020 to finał rozgrywek amerykańskiego futbolu, który jest najpopularniejszym telewizyjnym wydarzeniem na całym świecie. Emisja odbędzie się w nocy czasu polskiego z 2 na 3 lutego 2020 roku. Podczas tego finału będą promowane filmy i seriale, na które ludzie czekają na całym świecie. Dzięki temu do sieci trafią spoty z Super Bowl 2020, które będą pokazywać nowe sceny. W wielu przypadkach zobaczymy pierwsze ujęcia z wielkich hitów.

Zobaczcie koniecznie reklamy z Super Bowl 2020

Rekordowy Super Bowl 2020

Tradycyjnie cena za wykupienie 30-sekundowego pasma emisji jest kosmiczna. W 2020 roku po raz kolejny sięgnęła rekordowego pułapu, który wynosi 5,6 mln dolarów. Jest to wynik o 400 tysięcy większy niż w 2019 roku, w którym trzeba było zapłacić 5,2 mln dolarów.

Dla porównania spot emitowany podczas pierwszego finału Super Bowl w 1967 roku kosztował 37,500 do 42,500 dolarów. Po raz pierwszy milion dolarów zanotowano w 1995 roku, a dokładnie kwota wyniosła 1,15 mln dolarów. A 2014 rok to już kwota w wysokości 4,2 mln dolarów.

Spoty są tylko dodatkiem do finału Super Bowl 2020, ponieważ Amerykanie oglądają go dla emocji sportowych. Jaka będzie oglądalność? Wszyscy oczekują powrotu do oglądalności ponad 100 mln Amerykanów. W 2019 roku po raz pierwszy od 2008 roku wynik spadł poniżej tej liczby i wyniósł 98,2 mln Amerykanów.

Super Bowl 2020 - seriale

Hunters

Serial Hunters platformy Amazonu opowiada o grupie ludzi polujących na nazistów po II wojnie światowej. Jedną z głównych ról gra Al Pacino.

Super Bowl 2020 - filmy

SpongeBob Film: Na ratunek

Przygotowano specjalny spot filmu SpongeBob Film: Na ratunek, który treściowo nawiązuje do samego finału Super Bowl.