Super Bowl 2020: reklamy. Obejrzyj wszystkie (lista aktualizowana)

Super Bowl 2020 odbędzie się w nocy czasu polskiego z 2 na 3 lutego 2020 roku. Podczas transmisji telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych zostaną pokazane specjalnie przygotowane spoty promujące różne produkty. Reklam z Super Bowl nie zobaczymy na ekranach telewizji, bo są to wyjątkowe i drogie w realizacji klipy, w których występują największe gwiazdy. Marka przede wszystkim chce promować się pomysłem i nazwiskami.

Spoty są publikowane w internecie przed i po emisji finału Super Bowl, więc celem tego artykułu jest zebranie ich dla Was w jednym miejscu. Na bieżąco wrzucamy spoty, które są publikowane w sieci, a po emisji finału uzupełnimy o resztę filmów promocyjnych. Osobny tekst powstanie dla spotów promujących filmowe i serialowe widowiska.

Rekordowy Super Bowl 2020

Cena 30-sekundowego spotu jest najwyższa w historii finałów Super Bowl, ponieważ trzeba za emisję zapłacić 5,6 mln dolarów. Dla porównania podczas pierwszego finału z 1967 roku spot kosztował od 37,500 do 42,500 dolarów. Po raz pierwszy milion dolarów zanotowano w 1995 roku, a dokładniej 1,15 mln dolarów. Dla porównania 2014 rok to kwota w wysokości 4,2 mln dolarów, a już 2019 roku kosztował 5,25 mln dolarów i wówczas była to rekordowa kwota.

W ostatnich latach finał Super Bowl przeważnie oglądało ponad 100 mln Amerykanów. To zmieniło się w 2019 roku, w którym oglądalność spadła do 98,2 mln widzów. Po raz pierwszy od 2008 roku przyciągnęła mniej niż 100 mln Amerykanów.

Super Bowl 2020: reklamy

Mountain Drew Zero Sugar

Spot napoju inspirowanym kultowym Lśnieniem Stanleya Kubricka. W głównych rolach występuje Bryan Cranston i Tracee Ellis Ross.

Pringles

Bohaterowie serialu Rick i Morty promują popularne przekąski w swoim specyficznym stylu i z lubianym przez fanów poczuciem humoru.

Porshe

Może nie zatrudnili gwiazd do reklamowania samochodu, ale czuć w tym klimat Szybkich i wściekłych.

Rocket Mortgage

Zapowiedź spotu reklamującego firmę związaną z hipoteką na mieszkanie, w której główną rolę gra Jason Momoa.

Winona

Miasteczko reklamuje się spotem z Winoną Ryder.

Doritos

Kolejna firma oferująca przekąski. Zdecydowali się na klimat westernu, a kto lepiej pasuje do niego niż Sam Elliott?

Hyudai

Firma stawia na gwiazdy, bo John Krasiński, Chris Evans oraz Rachel Dratsch promują ich nowy model auta. Do tego mówią z bostońskim akcentem.