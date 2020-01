Szybcy i wściekli 9 - zwiastun w sieci. Ależ szaleństwo!

Szybcy i wściekli 9 to film owiany tajemnicą. Przed premierą zwiastuna nie ujawniono żadnych informacji na temat fabuły. Wiemy, że będzie ona najwyraźniej nawiązywać do poprzednich części, ponieważ powróci czarny charakter ósemki, czyli Cipher grana przez Charlize Theron. Zwiastun potwierdza też znaczny przeskok w czasie, ponieważ Brian Toretto, syn Doma, nie jest już niemowlakiem, jak na końcu ósmej części, a kilkuletnim chłopakiem. Zwiastun pokazuje, kim jest czarny charakter grany przez Johna Cenę oraz szokuje fanów nieoczekiwanym powrotem!

Za kamerą powraca Justin Lin, który wyreżyserował części 3-6. Ma też podpisany kontrakt na reżyserię filmu Szybcy i wściekli 10 (premiera w 2021 roku). Sam filmowiec twierdzi, że jest to najambitniejsza pod kątem realizacji odsłona sagi. Kręcono ją w trzech krajach - w Londynie w Wielkiej Brytanii, w Tajlandii oraz w Los Angeles w USA.

Szybcy i wściekli 9 - zwiastun

Zwiastun został opublikowany podczas specjalnego wydarzenia, które można było na żywo oglądać w Internecie. Był to koncert, na którym zagrali Wiz Khalifa, Cardi B, Charlie Puth, Ozuna i Ludacris. Zorganizowano go specjalnie, by nagłośnić premierę trailera.

Podczas transmisji na żywo pokazano wideo o kulisach realizacji 9. części, które zdradziło, że w filmie pojawi się Helen Mirren w roli Magdalene Shaw, czyli matka Deckarda Shawa granego przez Jasona Stathama. Jest ona również w zwiastunie.

Szybcy i wściekli 9 - plakaty

Szybcy i wściekli 9 - plakat

Z uwagi na to, że poprzednie części dawały widzom przegięte sceny akcji jak ucieczkę przed czołgiem na autostradzie, skoki spadochronowe z autami, skoki pomiędzy wieżowcami, latające auta czy walkę z łodzią podwodną, możemy oczekiwać, że ekipa będzie chciała pokazać coś jeszcze bardziej szalonego ku uciesze fanów, którzy tego oczekują po Szybkich i wściekłych. Niektóre cudnie, absurdalnie przesadzone sceny akcji są widoczne w zwiastunie!

W obsadzie są Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Michael Rooker i Cardi B.

Szybcy i wściekli 9 - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 22 maja 2020 roku.