Superbohaterowie na ekranie, herosi w prawdziwym życiu

Parafrazując cytat ze Spider-Mana, można powiedzieć, że z wielką sławą związana jest gigantyczna odpowiedzialność. Hollywoodzcy aktorzy cieszą się wielką renomą na całym świecie. Miliony fanów czekają na każde doniesienie medialne i każdą plotkę o swoich ulubieńcach. Artyści są jednak wolnymi ludźmi – mogą robić z życiem, co im się podoba. Niektórzy korzystają ze swoich przywilejów w myśl hasła „sex, drugs i rock’n’roll”, nie dając dobrego przykładu swoim sympatykom. Inni do tematu podchodzą bardziej odpowiedzialnie. Prowadzą życie, którym mogą dawać przykład innym. Korzystają na tym szczególnie młodzi ludzie, którzy są przecież bardzo podatni na wszelkiego rodzaju wpływy.

Disney od pewnego czasu wiąże się z aktorami, którzy są również aktywni poza planem filmowym. Ich postawa życiowa koresponduje z odgrywanymi rolami. Nie ma tu skandali, gorących plotek czy kontrowersyjnych zachowań. W superbohaterów Marvela wcielają się najczęściej porządni ludzie, którzy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka leży na ich barkach. Internet przepełniony jest doniesieniami medialnymi o sytuacjach, w których artyści wykorzystują swoją sławę i majątek, żeby pomagać potrzebującym. Inna sprawa, że powyższe zachowania to marketingowe złoto, jednak co jest w tym złego, jeśli korzystają na tym zwykli ludzie? Poniżej prezentujemy zestawienie hollywoodzkich artystów, którzy pod względem postawy życiowej upodabniają się do portretowanych przez nich herosów.

Życie Roberta to doskonały materiał na pełnometrażowy dramat ze szczęśliwym zakończeniem. Pogubiony niegdyś aktor, odnalazł właściwą drogę. Zdecydował się wziąć udział w ryzykownym projekcie i wcielił się w milionera w żelaznej zbroi. Po kilku latach był już na samym szczycie, zyskując niebywałą popularność i wielki majątek. Robert tym razem nie zmarnował szansy na właściwe życie. Stał się filantropem, upodobniając się najbardziej jak to tylko możliwe do postaci, którą odgrywał w filmach Marvela. Poniżej prezentujemy kilka akcji, w których aktor wziął udział. Wzruszające, budujące i dające wiarę w dobro. Widać, że Marvel postawił na właściwego konia.

Znani aktorzy bardzo często pojawiają się na oddziałach pediatrycznych i w hospicjach dla dzieci. Wcielając się w portretowane przez siebie postacie, wywołują uśmiech na twarzach, które na co dzień nie mają wielu powodów do radości. Okres dziecięcy powinien być najbardziej szczęśliwym w ludzkim życiu. Nic więc dziwnego, że aktorzy o dobrych sercach robią wszystko, żeby zafundować młodym pacjentom niezapomniane przeżycia. Jednym z najlepszych szpitalnych dostarczycieli dobrego humoru okazał się Tom Holland. Zresztą, zobaczcie sami.

Pomaganie innym to nie tylko domena Disneya. Również Deadpool okazał się herosem o wielkim sercu. Portretujący pyskatego najemnika Ryan Reynolds wielokrotnie dawał popis swojej dobroczynności. Aktor wciąż angażuje się w akcje charytatywne, mające na celu zbieranie funduszy dla potrzebujących. Niedawno pomógł również skompromitowanej aktorce, która po udziale w kontrowersyjnej reklamie spotkała się z niebywałą krytyką.

Kapitan Ameryka to marvelowska ostoja moralności. Przed aktorem portretującym bohatera stało więc wielkie wyzwanie. Jak w życiu codziennym dorównać takiemu ideałowi? Jak wiemy, Chris Evans pod względem charakteru niezbyt przypomina Steve’a Rogersa. Aktor jest wyluzowany, zabawny i lubi imprezować do białego rana. Gdy trzeba, potrafi jednak zachować się heroicznie. Artysta między innymi wziął udział w akcji mającej na celu pomaganie ludziom w depresji. Sam cierpiał na podobne niepokoje, a jego otwartość w tej sprawie to wielka odwaga. Oprócz tego często angażuje się w eventy charytatywne i tak jak pozostali członkowie Avengersów chętnie pomaga cierpiącym i potrzebującym.

Jennifer Lawrence w filmowych X-Menach grała kobietę o stu twarzach – Mystique. W rzeczywistości również ma kilka oblicz. Jednym z nich jest ostoja dobroci. Obserwując jej aktywność poza ekranem, można dojść do wniosku, że działania na rzecz potrzebujących to dla niej niezwykle ważna sprawa. Od pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom, aż po działania motywacyjne. Jennifer miała nawet sytuację, w której musiała zachować się jak bohaterka z krwi i kości, pomagając kobiecie, która niespodziewanie zasłabła na ulicy.

fot. x17online.com