Robert Downey Jr. ma już biceps jak Thor. Czy na zdjęciu jest część stroju Doktora Dooma?

Prace na planie filmu Avengers: Doomsday trwają. Zainteresowanie produkcją już w tej chwili jest gigantyczne, ale Robert Downey Jr. najwyraźniej wyszedł z założenia, że warto jeszcze trochę podkręcić atmosferę. Aktor zamieścił na swoim koncie na Instagramie nowe zakulisowe zdjęcie, które wyraźnie sugeruje, że przybrał on na masie mięśniowej - nad bicepsem zdobywcy Oscara rozpływa się wielu internautów.

Amerykańskie serwisy popkulturowe spekulują, że strój, który Downey Jr. ma na fotografii, to fragment kostiumu ekranowego Doktora Dooma. Zauważmy też, że na głowie gwiazdora widać kilka czerwonych kropek. Wszystko wskazuje więc na to, że do wykonania maski złoczyńcy bądź ukazania jego oszpeconej twarzy Marvel zdecyduje się użyć efektów specjalnych. Tak prezentuje się Robert Downey Jr., czytający książkę swojego kolegi z planu, Jeremy'ego Rennera:

Przypomnijmy, że według scoopera MyTimeToShineHello filmowy Doktor Doom nie będzie wariantem Tony'ego Starka aka Iron Mana, lecz i tak postanowi on wykorzystać uderzające podobieństwo do ikony Marvela.

Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.