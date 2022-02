Uncharted - najlepsze sceny akcji w grach Naughty Dog. Czy któreś z nich zobaczymy w filmie?

fot. SIE

Już 18 lutego w Polsce zadebiutuje Uncharted, czyli kinowe widowisko na podstawie popularnej serii autorstwa studia Naughty Dog. Choć ta produkcja nie będzie bezpośrednią adaptacją wydarzeń znanych z gier i zamiast tego dostaniemy fabularny prequel opowiadający o losach młodego Nathana Drake'a, to już na etapie marketingu dano nam do zrozumienia, że widzowie mogą oczekiwać wielu spektakularnych scen akcji. Niektóre z nich wyglądają na żywcem wyjęte z konsol PlayStation. Doskonałym tego przykładem jest fragment z samolotem, który wyraźnie inspirowany jest podobną sekwencją z Uncharted 3: Drake’s Deception. Możecie zobaczyć to zresztą sami już teraz, bo scena została udostępniona przez dystrybutora.

To właśnie ten fragment zainspirował nas do stworzenia rankingu najbardziej widowiskowych scen akcji, które pojawiły się w cyklu Naughty Dog. Naszym zdaniem doskonale sprawdziłyby się one również na dużym, kinowym ekranie.

Uncharted - najlepsze sceny akcji w grach