Venom 2: Carnage - opinie, zwiastun i szczegóły. Wszystko, co musisz wiedzieć

Venom 2: Carnage debiutował w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach 1 października 2021 roku. Odniósł wielki sukces, ponieważ do tej pory superprodukcja zebrała 185,5 mln dolarów. To więcej niż pierwsza część w 2018 roku po takim samym czasie. Venom udowodnił, że kino nawet w czasie pandemii jest w stanie wyciągnąć ludzi na seans.

Film zbiera dobre recenzje krytyków, o czym pisaliśmy w newsie, ale jak to wygląda z perspektywy widzów? Według rottentoamtoes.com aż 84% widzów ocenia film pochlebnie. Na MetaCritic jest to wynik 6,3/10, więc większości spodobała się proponowana rozrywka. Co ciekawe, Venom 2 jest jednym z najkrótszych filmów komiksowych w historii. Trwa ledwie 97 minut (z napisami końcowymi).

Warto wspomnieć, że pozytywne emocje budzi Tom Hardy. Aktor jest nie tylko odtwórcą roli Venoma i Eddie'ego Brocka, ale także współautorem historii. Wykazuje się rozsądnym zrozumieniem tego, kim Venom powinien być na ekranie. Ekscytację wywołuje też scena po napisach, która wiele obiecuje! Unikajcie spoilerów na jej temat!

Przekonamy się 15 października w polskich kinach, czy Tom Hardy i reżyser Andy Serkis przygotowali coś naprawdę dobrego.

Venom 2 - galeria

Venom 2: Carnage

Venom 2 - zwiastun

Venom 2 - o czym film?

Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.