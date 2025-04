Minecraft szokuje i bije rekordy popularności w kinach. Polska w topie komercyjnych rynków!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Minecraft: Film bije rekordy popularności, zapisując się w historii kina. Otwarcie w Ameryce Północnej zamknęło się kwotą 157 mln dolarów. W prognozach zapowiadano wynik w granicach 60–80 mln dolarów. Kina w szoku, eksperci niedowierzają, ale niektórzy zwracają uwagę, że można było się tego spodziewać: Minecraft jako gra to fenomen od wielu lat i właśnie to jest efekt popularności tej marki, która wielbicieli pierwowzoru zachwyca. Wynik 157 mln dolarów to najlepsze otwarcie w historii kina dla filmu opartego na grze. Jest to również najlepszy start filmu w 2025 roku.

Minecraft - wyniki finansowe

Na świecie również przebito wszelkie oczekiwania, osiągając 144,1 mln dolarów. Łącznie 301 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów to niesamowite otwarcie, którego nikt się nie spodziewał. Jest to doskonała wiadomość dla Warner Bros. po klapach finansowych w 2025 roku, takich filmów jak Alto Knights i Mickey 17.

Jak donosi Radosław Koch, w Polsce Minecraft: Film osiągnął 6,2 mln dolarów, co sprawia, że nasz kraj jest trzecim najbardziej lukratywnym rynkiem dla tej produkcji na świecie. Na razie nie znamy finałowego wyniku frekwencyjnego w naszym kraju.

Box office – wyróżnione tytuły

Tyle filmy mają po weekendzie w skali globalnej: