Venom 2: Carnage - jest lepiej niż zakładano? Są recenzje krytyków

Venom 2: Carnage będzie kontynuacją dobrze przyjętego przez widzów filmu komiksowego od Sony. Główni bohaterowie - Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage. Przypomnijmy, że Carnage w komiksach Marvela był największym arcywrogiem Venoma.

Widzowie dobrze przyjęli widowisko Sony z 2018 roku, ale krytycy nie podzielali tego zachwytu - film uzyskał 30% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Jak za to wypada kontynuacja? Na ten moment produkcja zanotowała 74% pozytywnych recenzji (28 pozytywnych i 10 negatywnych), co jednak przekłada się na średnią na poziomie 5.70/10. Nikt zatem nie ukrywa, że to film mający na celu zapewnienie wyłącznie rozrywki.

Venom 2

Bardziej pozytywne opinie wskazują, że to film składający swoim tytułem pewną obietnicę, która została w pełni spełniona. Kontynuacja ma nie być tylko głupkowatą rozrywką, ale dotyka motywu przynależności, znalezienia własnego miejsca, co mocno przywiązuje nas do Eddie'ego i Venoma. Co ciekawe, jeden z krytyków zwraca uwagę na krótki czas trwania filmu, przez co mało jest miejsca na interakcję Venoma z bohaterami z drugiego planu, ale zawiera za to sporo kampowej rozrywki, przemocy i humoru.

Inni recenzenci mniej przychylni zauważają, że to nie jest udana kontynuacja i mamy do czynienia z tandetnym komiksowym widowiskiem, który prezentuje się źle od strony wizualnej, natomiast treściowo jest to film głupkowaty w mocno negatywnym sensie. Zapewniają jednak, że jeśli dobrze bawiłeś się na pierwszej części, to samo powinno być podczas oglądania drugiej. Wszyscy są jednak zgodni, że Woody Harrelson kradnie show, natomiast sceny po napisach pozostawiają z wieloma pytaniami.

W obsadzie są Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris i Woody Harrelson. Za kamerą tym razem stoi Andy Serkis.

Venom 2 - premiera tylko w kinach odbędzie się w polskich kinach w październiku 2021 roku.