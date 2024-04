Tylko nie ty online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

Sony

Co jakiś czas pojawia się komedia romantyczna która pomimo odtwarzania zgranych schematów potrafi człowieka rozbawić. Taką produkcja jest właśnie Tylko nie ty z Sydney Sweeney i Glen Powellw rolach głównych. Film rozpoczął nawet pewien Tik Tokowy trend wśród widzów, którzy nagrywali krótkie filmiki wychodząc z kina w rytm piosenki Unwritten w wykonaniu Natashy Bedingfield.

Film Tylko nie ty właśnie trafił na VOD gdzie można go zarówno zakupić.

Tylko nie ty online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Tylko nie ty można znaleźć na różnych serwisach VOD. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup HD - 56,99 zł, 4K - 59,99 zł

Prime Video - zakup HD - 54,99 zł

iTunes - zakup HD - 54,99 zł

Tylko nie ty - opis fabuły

Bea (Sydney Sweeney) i Ben (Glen Powell) wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Bea i Ben robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą.