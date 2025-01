Bauk nie tylko w zwiastunie. Wiedźmin 4 z nowymi regionami oraz potworami

CD Projekt

W Wiedźminie 4 nie zabraknie zupełnie nowych obszarów oraz potworów je zamieszkujących. Jednym z nich będzie Bauk, który pojawił się już w pierwszym zwiastunie gry.

Inspiracją dla stworzenia tego monstrum była mitologia syberyjska. Bauk opisywany jest jako istota, która „bawi się twoimi własnymi lękami”. Kalemba podkreślił, że twórcy starają się podchodzić do pojęcia potwora w serii Wiedźmin w coraz bardziej złożony sposób.

Kiedy spojrzymy na Wiedźmina, sposób, w jaki podchodzimy do słowa 'potwór', zmienia się z każdą częścią serii. W pierwszej odsłonie mieliśmy do czynienia z klasycznymi bestiami, później z ludźmi zachowującymi się w sposób potworny. Teraz z kolei mamy do czynienia z wewnętrznymi demonami, które gracz musi pokonać, zanim w ogóle będzie w stanie dostrzec Bauka i go zabić – wyjaśnił Kalemba.

Nowe podejście do konstrukcji świata i fabuły sprawia, że gra zapowiada się na głębokie doświadczenie RPG, które będzie balansować pomiędzy walką z zewnętrznymi zagrożeniami a introspekcją bohaterki.

Wiedźmin 4 został zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2024. Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, nie ujawniono też platform, na które zmierza.