VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, SkyShowtime i inne)

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+ i innych.

Weekend zapowiada się deszczowo, więc to dobra okazja, aby spędzić go przed ekranami oglądając nowości, które trafiły na VOD. Jeśli lubicie horrory to czeka na was Ciche miejsce. Dzień pierwszy z Lupitą Nyong'o i Josephem Quinnem. Fani programów motoryzacyjnych mogą już obejrzeć finałowy odcinek The Grand Tour, w którym Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May wyruszają w ostatnią samochodową podróż. Polscy widzowie nie powinni również zignorować dramatu Bokser z Erykiem Kulmem. Ponadto na streamingu pojawiła się druga część 4. sezonu Emily w Paryżu. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (13-15 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości, a także jeden film na licencji.

Funkcjonariusz z czarnym pasem (2024) - koreańska komedia kryminalna. Jason Kim ("Bloodhounds") wyreżyserował ten film akcji o oficerze wojowniku, który podejmuje współpracę z kuratorem, aby łapać i powstrzymywać przestępców. Premiera 13 września.

Sektor 36 Premiera 13 września.

Brzydcy Premiera 13 września.

Obdarowani Premiera 15 września.

Jeśli powyższe tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania to możecie nadrobić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Na uwagę zasługuje polski film Bokser, którego recenzję możecie przeczytać tutaj.

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe epizody seriali:

AMAZON PRIME VIDEO

W piątek na Prime Video trafiły dwie nowości, w tym ostatni odcinek The Grand Tour, w którym Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May wyruszają w ostatnią samochodową przygodę.

The Money Game (2024) - dokument. W ostrym blasku jednej z najbardziej zaciekle dyskutowanych historii w sporcie, studiujący sportowcy na LSU (Louisiana State University) Olivia Dunne, Jayden Daniels, Angel Reese, Flau'jae Johnson, Alia Armstrong i Trace Young poruszają się po nieznanych wodach nazwy (Name), wizerunku (Image) i podobieństwa (Likeness) ("NIL"). Premiera 1. sezonu 10 września.

Odwołana apokalipsa Premiera 13 września.

The Grand Tour (2024) - W swojej ostatniej przygodzie Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May ignorują instrukcje pana Wilmana i udają się do Zimbabwe trzema samochodami, które zawsze chcieli mieć, Lancią Montecarlo, Fordem Capri 3-litrowym i Triumphem Stagiem. Premiera finałowego odcinka 13 września.

DISNEY+

W ciągu tygodnia na platformie zadebiutowały dwa seriale animowane i jeden dokumentalny. Oto one:

Hit-Monkey Premiera 2. sezonu 9 września.

Lego Gwiezdne Wojny: Odbuduj galaktykę (2024) - serial animowany. Zwykły nerfopas Sig Greebling usuwa ze świątyni Jedi potężny artefakt, co sprawia, że elementy konstrukcyjne Galaktyki zaczynają się ze sobą mieszać. W tej alternatywnej wersji Galaktyki bohaterowie są złoczyńcami, złoczyńcy bohaterami, a dalsze losy wszystkich mieszkańców zależą od tego, czy Sig znajdzie w sobie odwagę, by przywrócić Galaktyce dawną harmonię. Premiera 13 września.

In Vogue: Lata 90. Premiera Volume I (odcinki 1-3) 13 września. Z kolei Volume II (odcinki 4-6) zadebiutują 20 września.

SkyShowtime

Już 14 września na platformę SkyShowtime trafią odcinki 4-6 animacji Knuckles.

Knuckles (2024) - serial animowany. W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade'a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie. Premiera odcinków 4-6: 14 września.

MAX

Na platformę Max w tym tygodniu trafił nowy odcinek 4. sezonu Genialnej przyjaciółki. Poza tym w bibliotece serwisu pojawiło się kilka ciekawych filmów na licencji.

INNE SERWISY VOD:

Wyspa chciwości (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Rakuten TV, Play Now, PodBaranami) - Gdy ekscentryczni mieszkańcy malowniczego miasteczka na wyspie dowiadują się o sensacyjnym morderstwie i odkrytym przypadkiem milionie dolarów, seria niefortunnych decyzji wywraca życie sennej społeczności do góry nogami. [opis Rakuten TV]

Jedno życie