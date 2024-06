Monkey Man online. Gdzie oglądać w VOD?

fot. materiały prasowe

Dev Patel nareszcie pokazał światu swój pełnometrażowym debiutem reżyserskim w którym zagrał również główną rolę.Produkcja na początku miała trafić wyłącznie na streaming ale Jordan Peele, który jest producentem tego filmu doszedł do wniosku że zasługuje on na dystrybucję kinową. I tak Monkey Man trafił na duże ekrany w wybranych krajach. Niestety, Polska do nich się nie zaliczała.

Film Monkey Man właśnie trafił na VOD gdzie można go narazie jedynie zakupić. Nie wiadomo kiedy trafi na jakąś platformę streamongową. Najprawdopodobniej w Polsce będzie to SkyShowtime ale nie wiadomo kiedy to się wydarzy.

Monkey Man online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Monkey Man można znaleźć na różnych serwisach VOD takich jak Prime Video czy Rakuten. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup 44,99 zł

Prime Video - zakup 49,99 zł

Monkey Man - opis fabuły

Film jest zainspirowany legendą o Hanumanie, bóstwie w hinduizmie. Po latach duszenia w sobie wściekłości Kid (Dev Patel) odkrywa sposób na infiltrację złowrogiej elity miasta. Kiedy jego traumy z dzieciństwa narastają, rusza na drogę zemsty, by wyrównać rachunki z mężczyznami, którzy odebrali mu wszystko.”