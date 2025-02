Nicolas Cage: "Chrońcie się przed AI...". Składa hołd Davidowi Lynchowi

fot. materiały prasowe

Nicolas Cage w trakcie 52. gali rozdania nagród Saturn otrzymał statuetkę w kategorii Najlepszy aktor za rolę w filmie Dream Scenario. W trakcie mowy, którą wygłosił po zwycięstwie, przemówił w sprawie sztucznej inteligencji, która jest co coraz popularniejsza z roku na rok. Aktor skrytykował jej użycie w każdej formie, co nie jest nowością - jest on przeciwnikiem wykorzystywania podobnych narzędzi, co udowadniał już w przeszłości.

Nicolas Cage już wcześniej ostrzegał przed AI

Nicolas Cage: "Chrońcie się przed AI..."

Nicolas Cage powiedział:

Jest jeszcze jeden świat, którego istnienie mnie niepokoi, a dzieje się to wokół nas. Chodzi o świat sztucznej inteligencji. Jestem wyznawcą tezy, że nie powinniśmy pozwalać robotom za nas śnić. [...] To ślepy zaułek jeśli aktor pozwoli robotowi AI na wpłynięcie na swój występ nawet odrobinę. Zaczyna się od odrobiny, a może skończyć się gorzej i cała czystość i szczerość sztuki przepadnie, a jej miejsce zajmie tylko dążenie za wynikiem finansowym. Nie możemy na to pozwolić. Zadaniem sztuki, również tej w występach aktorskich, jest bycie odbiciem dla ludzkich przeżyć - wewnętrznych i zewnętrznych. Do tego potrzebny jest bardzo ludzki i przemyślany proces rekreacji. Robot tego nie potrafi. Brakuje mu serca, a wszystko w końcu zmieni się w papkę. Nie będzie ludzkich reakcji na życie, które znamy do tej pory. Będzie tylko życie, o którego istnieniu powiedzą nam roboty. Chrońcie się przed AI i nie pozwólcie, żeby wpływało na waszą autentyczność i szczere reakcje.

Czy w The Brutalist użyto AI?

Aktor złożył też hołd nieżyjącego Davidowi Lynchowi.

Entuzjazm w tym pomieszczeniu przypomina mi o jednym z najlepszych współpracowników - Davidzie Lynchu. Kiedy grałem w Dzikości serca byłem młodym, bardzo poważnym aktorem. Powiedziałem: "David, czy to w porządku jeśli będę się dobrze bawić przy tym filmie?" Odpowiedział mi: "Kolego. Nie tylko jest to w porządku, ale jest to wręcz konieczne."

