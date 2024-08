VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i innych.

Ostatni weekend wakacji warto spędzić przed małymi ekranami, ponieważ w VOD pojawiło się wiele interesujących nowości. Przede wszystkim fani świata tolkienowskiego Śródziemia mogą już oglądać nowe odcinki 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Z kolei na miłośników franczyzy Terminatora czeka serial anime pt. Terminator Zero. Ponadto z nowym sezonem powrócił komediowy serial kryminalny Zbrodnie po sąsiedzku z Seleną Gomez, Stevem Martinem i Martinem Shortem. Na uwagę zasługuje również serial Kaos z Jeffem Goldblumem. Do tego wypożyczyć można już tegoroczną kinową komedię romantyczną w gwiazdorskiej obsadzie - Zabierz mnie na Księżyc. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (30 sierpnia - 1 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował trzy interesujące nowości z różnych gatunków.

Bez tchu Premiera 30 sierpnia.

Szczęśliwe siostry (2024) - argentyński komediodramat. Po niespodziewanej śmierci ojca dwie nieutrzymujące dotąd ze sobą kontaktu siostry muszą połączyć siły, gdy znajdują ukryte w ścianie miliony. Czy powinny je zatrzymać? Premiera 30 sierpnia.

Wybawienie Premiera 30 sierpnia.

Jeśli to nie są produkcje, które wzbudziły Wasze zainteresowanie możecie nadrobić inne nowości, które trafiły na platformę streamingową w tym tyogdniu. Na uwagę zasługują seriale Kaos z Jeffem Goldblumem oraz animacja Terminator Zero.

Sportowe opowieści: Złodziej znaków (2024) - film dokumentalny. Dziennikarze sportowi, były zawodnik oraz sam Connor Stalions opowiadają o sprawie szokującego oszustwa, które wstrząsnęło programem futbolu akademickiego w Michigan. Premiera 27 sierpnia.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Premiera 27 sierpnia.

Rozpuszczeni i bezkarni Premiera 28 sierpnia.

Doppelgänger. Sobowtór Premiera 28 sierpnia.

Kaos Premiera 29 sierpnia.

fot. Netflix // Kaos

Nasz kandydat Premiera 2. sezon 29 sierpnia.

Liceum czystości Premiera 29 sierpnia.

Od aktora do piosenkarza (2024) - koreański reality TV. Po 20 latach kariery aktorskiej Cho Jung-seok postanawia spróbować sił jako piosenkarz i mobilizuje wszystkich znajomych, aby w 100 dni spełnić marzenia. Premiera 29 sierpnia.

Terminator Zero Premiera 29 sierpnia.

fot. Netflix // Terminator Zero

AMAZON PRIME VIDEO

Na platformie Prime Video w końcu zadebiutowały nowe odcinki z 2. sezonu wysokobudżetowego serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy Premiera trzech odcinków 2. sezonu 29 sierpnia.

Amazon Prime Video

DISNEY+

Koniec miesiąca przyniósł jedną oczekiwaną nowość. Na Disney+ trafił już pierwszy odcinek 4. sezonu Zbrodni po sąsiedzku, w którym w głównych rolach występują Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short.

Zbrodnie po sąsiedzku (2024) - komediowy serial kryminalny. W czwartym sezonie „Zbrodni po sąsiedzku” nasze ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów mierzy się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii. Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 27 sierpnia.

Przeczytajcie bezspoilerową recenzję 4. sezonu Zbrodni po sąsiedzku.

fot. materiały prasowe

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ trafiła reżyserska wersja filmu Napoleon, w którym zagrali Joaquin Phoenix oraz Vanessa Kirby.

Napoleon Premiera 29 sierpnia.

Apple TV+

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie pojawiły się nowe odcinki seriali:

SkyShowtime

25 sierpnia na platformę SkyShowtime trafił znakomity film Przesilenie zimowe, który zdobył łącznie 5 nominacji do Oscara oraz jedną statuetkę Akademii Filmowej za drugoplanową rolę Da'Vine Joy Randolph.

Źródło: materiały prasowe

Ponadto do serwisu trafiła komedia Mean Girls oraz nowe odcinki serialu Prawo i porządek.

MAX

Max na ten weekend przygotował kilka tytułów, które ucieszą fanów animacji DC oraz świata tolkienowskiego Śródziemia. Ponadto do biblioteki trafi znakomity thriller Zodiak oraz dwa tegoroczne filmy.

The Watchers (2024) - Mina zostaje uwięziona w lesie w zachodniej Irlandii. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest prześladowana przez tajemnicze stworzenia. Premiera 30 sierpnia.

fot. Warner Bros. Discovery // The Watchers

Zodiak (Zodiac) (2007) - W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe. Premiera 30 sierpnia.

- W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe. Słodki sen (Sweet Dreams) (2024) - Historia wydarzeniach, które nastąpiły po śmierci holenderskiego właściciela plantacji cukru, który zapisuje swój majątek nieślubnemu synowi. Premiera 30 sierpnia.

Trylogia Hobbita w wersji rozszerzonej pojawiła się dziś na Max.

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona) (The Hobbit: Unexpected Journey (Extended) - Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, aby wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać groźnego wroga. Pierwsza część filmowej adaptacji książki “Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Wersja rozszerzona filmu. Premiera 30 sierpnia.

- Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, aby wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać groźnego wroga. Pierwsza część filmowej adaptacji książki “Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Wersja rozszerzona filmu. Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona) (The Hobbit: Desolation of Smaug (Extended) - Druga część ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena - historii niezwykłej podróży hobbita Bilbo Bagginsa, której celem jest odzyskanie Ereboru - Królestwa Krasnoludów. Wersja rozszerzona filmu. Premiera 30 sierpnia.

- Druga część ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena - historii niezwykłej podróży hobbita Bilbo Bagginsa, której celem jest odzyskanie Ereboru - Królestwa Krasnoludów. Wersja rozszerzona filmu. Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona) (The Hobbit: The Battle of the Five Army (Extended) - Zapierająca dech w piersiach, finałowa część widowiskowej trylogii Petera Jacksona, opartej na kultowej powieści J.R.R. Tolkiena. Wersja rozszerzona filmu. Premiera 30 sierpnia.

fot. New Line Cinema // Hobbit: Niezwykła podróż

Animacje DC spod szyldu LEGO pojawią się w sobotę na Max.

Lego Batman (The Lego Batman Movie) - Miastu Gotham zagraża niebezpieczny Joker. Aby móc je uratować, Batman musi nauczyć się współpracować z innymi. Premiera 31 sierpnia.

- Miastu Gotham zagraża niebezpieczny Joker. Aby móc je uratować, Batman musi nauczyć się współpracować z innymi. LEGO. Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) - Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto. Premiera 31 sierpnia.

- Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto. LEGO NINJAGO: Film (The Lego Ninjago Movie) - Niezdyscyplinowana grupa walecznych wojowników ninja musi stawić czoła złemu lordowi Garmadowi. Premiera 31 sierpnia.

- Niezdyscyplinowana grupa walecznych wojowników ninja musi stawić czoła złemu lordowi Garmadowi. LEGO. Przygoda (The Lego Movie) - Deszcz nagród plus nominacja do Złotego Globu. Premiera 31 sierpnia.

INNE SERWISY VOD: