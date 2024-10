VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video, Apple TV+, Max i inne

W ten weekend nie będziecie odczuwać nudy, dzięki nowościom, które trafiły na platformy VOD. Na miłośników komedii czekają Bracia w gwiazdorskiej obsadzie, 2. sezon Terapii bez trzymanki i australijska wersja The Office. Ponadto z nowymi sezonami powrócili Prawnik z lincolna oraz Superman i Lois, a na uwagę zasługuje serial Rywale z Davidem Tennantem. Jeśli lubicie polskie produkcje to warto sprawdzić Napad z Olafem Lubaszenko. Na wielbicieli horrorów już czeka dobrze oceniany Obcy: Romulus. Z kolei fani animacji mogą obejrzeć Dragon Ball Daima, Park Jurajski: Teoria chaosu i Gundam: Requiem for Vengeance. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (18-20 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Prime Video i inne)

NETFLIX

W weekend na Netflix trafiło kilka nowości. Fani Dragon Balla mają powody do radości, ponieważ na platformie będzie mieć premierę nowa odsłona tego kultowego anime.

Człowiek, który kochał UFO Premiera 18 października.

Czym jest szczęście? (2024) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Była przekonana, że jej czterdziestka przejdzie bez echa. Nie spodziewała się, jakim niezapomnianym przeżyciem będzie wyprawiona dla niej impreza. Premiera 18 października.

Transformacja Trei Turnera (2024) - sportowy film dokumentalny. Krótki dokument o fanie drużyny baseballowej Philadelphia Phillies, który zorganizował zaskakującą owację na stojąco dla przeżywającego kryzys łapacza. Premiera 18 października.

Dragon Ball Daima Premiera 18 października.

Jeśli te tytuły nie wzbudzą Waszego zainteresowania możecie nadrobić pozostałe nowości, które pojawiły się na platformie.

Na zewnątrz (2024) - filipiński horror. Gdy wybucha epidemia zombie, pewna rodzina wyjeżdża na odludną farmę. Jednak ich próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości zakłócają bolesne sekrety z przeszłości. Premiera 17 października.

Błędny cień Premiera 17 października.

Gundam: Requiem for Vengeance Premiera 17 października. Premiera 17 października.

Park Jurajski: Teoria chaosu Premiera 2. sezonu 17 października.

Ponadto zbliża się Halloween, więc Netflix ma do zaproponowania kolejne produkcje na licencji: Zombieland: Kulki w łeb, 1. sezon Chucky oraz Koszmar z ulicy Wiązów.

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ trafiła jedna nowość. To drugi sezon Terapii bez trzymanki z Harrisonem Fordem i Jasonem Segelem.

Terapia bez trzymanki (2024) - komediodramat. W nadchodzącym, drugim sezonie Terapii bez trzymanki, Jimmy będzie opłakiwać śmierć swojej żony, jednocześnie próbując zacieśnić więzy z córką. W międzyczasie dr. Paul Rhoades pogodzi się z diagnozą o wykrytej u niego chorobie Parkinsona i rozpocznie romans ze swoją neurolożką, dr. Julie Baram. Jeden z twórców serialu, Brett Goldstein, zaliczy gościnny występ. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 16 października. Pod TYM LINKIEM możecie przeczytać ich recenzję.

Ponadto w tym tygodniu premierę miały nowe epizody seriali:

DISNEY+

Oprócz cotygodniowych premier nowych odcinków seriali To zawsze Agatha i Zbrodnie po sąsiedzku, na platformę trafiły dwie nowości:

Zakłamanie (2024) - Sezon drugi „Zakłamania” rozpoczyna się, gdy Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) wracają do college'u po dramatycznym zerwaniu z początku lata, po którym zerwali kontakt. Jednak pomimo skłócenia znajdują się w nowej wersji swojej uzależniającej dynamiki, która okazuje się równie irytująca, co nieunikniona. Tymczasem historia wkracza głębiej w życie grupy przyjaciół Lucy i Stephena, jako że konsekwencje wydarzeń z sezonu pierwszego wpływają na ich życie w nieoczekiwany sposób. Premiera całego 2. sezonu 16 października

Rywale (2024) - Akcja serialu „Rywale” rozgrywa się na tle żądnych władzy elit społecznych i zabiera widzów w bezwzględny świat niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O’Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem a córką Declana, Taggie O’Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony’ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć? Premiera całego sezonu 18 października.

Ponadto na Disney+ zadebiutowały produkcje:

Myszka Miki: Frajdomek - 2. sezon od 16 października

Nemezis - od 16 października

Lego Marvel Avengers: Misja Demolka - od 18 października

In The Arena: Serena Williams - od 18 października

AMAZON PRIME VIDEO

Prime Video w tym tygodniu przygotował dwie warte uwagi nowości i obie to komedie. Pierwsza z nich to Bracia w gwiazdorskiej obsadzie, a druga to australijska wersja serialu The Office.

Bracia Premiera 17 października.

The Office (Australia) - Hannah Howard jest dyrektorem zarządzającym w firmie zajmującej się pakowaniem przesyłek - Flinley Craddick. Kiedy otrzymuje wiadomość z centrali, że jej oddział zostanie zamknięty, a cały zespół będzie pracować zdalnie, przechodzi w tryb przetrwania, składając obietnice bez pokrycia, aby zatrzymać swoich pracowników na miejscu. Premiera 1. sezonu 18 października.

SkyShowtime

SkyShowtime w tym tygodniu nie wprowadził żadnych nowości. Dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali Tulsa King i Frasier.

MAX

Na platformę Max trafiły dwie serialowe nowości:

Superman i Lois Premiera pierwszych dwóch odcinków 4. sezonu 16 października.

Sprawa Sancho (2024) - serial dokumentalny o sprawie Daniela Sancho, skazanego na dożywocie w Tajlandii za umyślne morderstwo Edwina Arriety w 2023 roku. Premiera pierwszych 4 odcinków 18 października.

Ponadto bibliotekę wzbogaciło kilka świetnych tytułów na licencji. Na uwagę zasługuje nagrodzona Oscarem nowość - Strefa interesów.

T2: Trainspotting

Anonimus - Wielka Brytania, czasy elżbietańskie. Dwór w Londynie splątany jest siecią politycznych intryg, których autorzy nie przebierają w środkach. Gra idzie o wysoką stawkę – chodzi o to, kto obejmie tron po ewentualnej śmierci królowej Elżbiety I.

Anonimus - Wielka Brytania, czasy elżbietańskie. Dwór w Londynie splątany jest siecią politycznych intryg, których autorzy nie przebierają w środkach. Gra idzie o wysoką stawkę – chodzi o to, kto obejmie tron po ewentualnej śmierci królowej Elżbiety I.

Maria Antonina

Strefa interesów

Polsat Box Go

Na platformie Polsat Box Go możecie obejrzeć:

• Budda. Dzieciak '98 – emocjonująca i wypełniona motoryzacją przejażdżka przez życiowe trudności i osiągnięcia jednego z najpopularniejszych polskich influencerów.

• Dobry nauczyciel - młody nauczyciel literatury (François Civil) zostaje oskarżony o molestowanie seksualne nastolatki z jego klasy.

• Perfect Days – obraz w reżyserii Wima Wendersa nominowany do Oscara i nagrodzony w Cannes (Kōji Yakusho – najlepszy aktor). Filmowe doświadczenie zmieniające codzienność w magię.

INNE SERWISY VOD:

