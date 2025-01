Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Squid Game. Ile musimy czekać?

fot. materiały prasowe

Netflix oficjalnie ogłosił, że premiera trzeciego sezonu Squid Game odbędzie się 27 czerwca 2025 roku. Tym samym potwierdziły się przecieki, o których informowaliśmy 3 stycznia – wówczas sam Netflix przypadkowo na chwilę ujawnił datę premiery. Oznacza to, że została ona ustalona już dawno temu.

To dobra wiadomość dla fanów, ponieważ nie będą musieli czekać tak długo jak na drugi sezon, którego premiera nastąpiła po trzech latach przerwy.

Squid Game – plakat 3. sezonu

Wraz z ogłoszeniem opublikowano oficjalny plakat promocyjny. Trzeci i zarazem ostatni sezon Squid Game został nakręcony jednocześnie z drugą serią, więc wszystkie odcinki są już gotowe.

fot. materiały prasowe

Squid Game 2 hitem

Zgodnie z oczekiwaniami drugi sezon Squid Game bije rekordy popularności. Do tej pory zanotował 1,244 miliarda wyświetlonych godzin, co czyni go drugim najpopularniejszym nieanglojęzycznym serialem w historii Netflixa – zaraz po pierwszym sezonie Squid Game. Jest także czwartym najchętniej oglądanym serialem ogółem.

Pierwsze trzy miejsca w rankingu zajmują: