VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ i inne)

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, CDA Premium, Max, Prime Video i innych.

Nowy tydzień, nowe filmy i seriale na VOD. W ten weekend warto obejrzeć kilka nowych seriali jak dramat Wcześniej, horror Makabreska, Doktor Odyssey o lekarzach pracujących na statku wycieczkowym czy Like a Dragon: Yakuza na podstawie kultowych gier. Ponadto z nowymi sezonami powrócili Hellbound oraz Co robimy w ukryciu. Na uwagę zasługuje też Terytorium z Anną Torv. Na streamingu można również już oglądać tegoroczne kinowe produkcje jak Beetlejuice Beetlejuice czy Motocykliści. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (25-27 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, CDA Premium, Apple TV+, Max i inne)

NETFLIX

Na weekend Netflix przygotował kilka nowości z różnych stron świata, w tym dwa dokumenty.

Porwanie ’93 (2024) - nollywoodzki dramat. Czterech mężczyzn przejmuje samolot, aby obalić wspierany przez wojsko rząd. Jaki los spotka porwanych pasażerów? Premiera 25 października.

Simone Biles: Powrót Premiera 2. części 25 października.

Hellbound Premiera 2. sezonu 25 października.

Ostatnia noc w Tremor Premiera 25 października.

Wyjątkowe życie Ibelina (2024) - norweski dokument. Sekretne życie młodego gracza World of Warcraft nabiera zupełnie nowego wymiaru, gdy po jego śmierci jego internetowi przyjaciele kontaktują się z jego rodziną. Premiera 25 października.

Jeśli te produkcje nie wzbudzą Waszego zainteresowania to warto nadrobić nowości, które pojawiły się w ciągu tygodnia:

Ronja, córka zbójnika Premiera 2. części 24 października.

Na Netflix 27 października trafi horror Zakonnica II (2023), w którym siostra Irene udaje się do szkoły z internatem we Francji, aby przepędzić z powrotem do piekła owładniętego żądzą zemsty demona w ciele zakonnicy.

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ trafiła jedna nowość. To thriller, w którym główną rolę gra Billy Crystal.

Wcześniej Premiera dwóch pierwszych odcinków 25 października.

Ponadto w tym tygodniu premierę miały nowe epizody seriali:

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafiło kilka ciekawych nowości wartych uwagi:

Makabreska Premiera dwóch pierwszy odcinków 23 października.

Doktor Odyssey (2024) - Z genialnego umysłu Ryana Murphy'ego wyłania się wyjątkowo energetyczny serial medyczny „Doktor Odyssey”. Max (Joshua Jackson) jest nowym lekarzem pokładowym na luksusowym wycieczkowcu, gdzie personel ciężko pracuje, ale i jeszcze ciężej się bawi. Max i jego mały, ale mocarny zespół muszą stawić czoła wyjątkowym kryzysom medycznym i sobie nawzajem, znajdując się wiele mil od brzegu. Premiera dwóch pierwszych odcinków 24 października.

W trasie: Bruce Springsteen and the E Street Band (2024) - Bruce Springsteen i The E Street Band w najbardziej dogłębnym spojrzeniu na proces powstawania ich legendarnych występów na żywo, zawierającym nagrania z prób zespołu, zakulisowe momenty, unikalne archiwalne klipy i osobiste refleksje samego Springsteena. Premiera 25 października.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali To zawsze Agatha i Zbrodnie po sąsiedzku. Ponadto na platformę trafił też serial policyjny pt. Zniknięcie Kimmy Diore.

AMAZON PRIME VIDEO

Na Prime Video trafił serial na podstawie kultowej serii gier Yakuza, a także polska produkcja własna platformy.

Like a Dragon: Yakuza (2024) - Wydana w 2005 roku przez SEGA seria gier Yakuza została stworzona jako rozrywka dla dorosłych, która zyskała ogromne uznanie wśród swojej docelowej publiczności. Seria przedstawia życie groźnych, ale pełnych pasji gangsterów oraz ludzi żyjących w ogromnym obszarze rozrywkowym Kamurochō — fikcyjnej lokalizacji wzorowanej na pełnym przemocy Kabukichō w tokijskiej dzielnicy Shinjuku, która stanowi tło dla rozgrywki. Like a Dragon: Yakuza ukazuje współczesną Japonię i dramatyczne historie tych niezwykłych postaci, takich jak legendarny Kazuma Kiryu, których losy nie zostały wcześniej przedstawione w grach. Premiera 25 października.

(Nie)poradnik turystyczny (2024) - charyzmatyczna Blanka Lipińska razem z partnerem życiowym Pawłem i przyjacielem Marcinem wyruszą w wyjątkową podróż, by poznać ciekawe turystyczne zakątki świata: Brazylię, Japonię, Bali, Norwegię oraz Peru i rzucą wyzwanie utartym opiniom na ich temat. Dzięki brutalnej szczerości i wyrazistym osobowościom, Blanka i jej kompani głęboko zaangażują widzów w lokalne atrakcje, ciekawostki i zwyczaje, z których każde z tych miejsc jest znane. W programie destynacje zostaną pokazane przez pryzmat kultury, kuchni, sportu, noclegów i zwyczajów. Nie zabraknie również tematu seksualności. Kulminacją każdego odcinka, który łączy w sobie eksplorowanie i zabawę, jest podsumowanie doświadczeń przez Blankę i jej ekipę oraz decyzja, czy by tam jeszcze wrócili. Premiera 25 października.

SkyShowtime

Na SkyShowtime możecie nadrobić nowe odcinki seriali Tulsa King i Frasier. Ponadto warto też przypomnieć sobie 1. sezon Lioness z Zoe Saldaną przed premierą nowej serii, którą zaplanowano na samym początku listopada.

MAX

Na platformie Max zadebiutowały dwa nowe odcinki 6. sezonu mockumentu Co robimy w ukryciu. Nie zapomnijcie też nadrobić nowych epizodów seriali Pingwin oraz Stamtąd.

Ponadto bibliotekę Max uzupełniły bardzo dobre produkcje takie, jak:

CDA PREMIUM:

Do serwisu CDA Premium trafiło kilka nowości, które warto obejrzeć:

Hotel Coppelia (2021) - dramat. Życie prostytutek w nadmorskiej miejscowości zmienia się dramatycznie, kiedy do pogrążonej w wojnie domowej Republiki Dominikańskiej przybywają amerykańskie wojska.

Mrok (2018) - horror. Ukrywająca się w lasach nieumarła nastolatka spotyka niewidomego chłopca, który właśnie wydostał się z rąk porywacza. Oboje doświadczyli ogromnego okrucieństwa ze strony dorosłych, co sprawia, że szybko nawiązują bliską więź.

Dom strachów

Jestem miłością

Lilja 4-ever (2002) - dramat. Dwoje biednych nastolatków włóczy się po mieście i wspólnie marzą o lepszym życiu. Kiedy Lilja spotyka Andrieja, który zaprasza ją do Szwecji i obiecuje znalezienie pracy, dziewczyna wsiada na pokład samolotu. Jednak Andriej jej nie towarzyszy...

INNE SERWISY VOD:

