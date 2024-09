VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Max, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, SkyShowtime, Max i innych.

W ten weekend na VOD czeka na widzów wiele interesujących nowości. Już jest dostępny do obejrzenia wysokobudżetowy thriller Samotne wilki z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem. Ponadto na platformach pojawiły się nowe odcinki kolejnych sezonów Frasier oraz Stamtąd. Do tego zadebiutował serial Rodzina z karetki. Na uwagę zasługuje również anime Uzumaki. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (27-29 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, SkyShowtime, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych propozycji do obejrzenia z różnych stron świata. Do tego w ramach abonamentu będzie można obejrzeć przygodowy film Dungeons & Dragons: Złodziejski honor z Chrisem Pinem i Michelle Rodriguez.

Will i Harper (20240) - film dokumentalny. Kiedy przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta, wyruszają razem w drogę, aby spędzić wspólnie czas i ukazać światu prawdziwą Harper. Premiera 27 września.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Jeśli te produkcje Was nie zainteresowały to macie również szansę nadrobić nowości i tytuły na licencji, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Warto zwrócić uwagę na film Mężczyzna imieniem Otto, w którym główną rolę gra Tom Hanks.

Bestia Premiera 24 września.

Mężczyzna imieniem Otto Premiera 24 września.

foto. materiał prasowy

fot. Netflix

Prawdziwy dżentelmen Premiera 26 września.

Bangkok Breaking: Między niebem a piekłem Premiera 26 września.

Niewidzialna ofiara: Sprawa Elizy Samudio (2024) - brazylijski film dokumentalny. Znany bramkarz grozi kobiecie, która zaszła z nim w ciążę. Jej wołanie o pomoc ginie w cieniu jego sławy - aż w końcu dochodzi do tragedii. Premiera 26 września.

Warto wspomnieć, że na platformę trafiły również filmy: Star Trek, W ciemność. Star Trek oraz Star Trek: W nieznane.

APPLE TV+

Na platformie Apple TV+ zadebiutowały w tym tygodniu dwie nowości. Pierwsza to serial Rodzina z karetki, a druga to kryminalny thriller z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem.

Rodzina z karetki (2024) - hiszpańskojęzyczny serial dramatyczny. Marigaby w dzień studiuje medycynę, a w nocy ratuje ze swoją rodziną życia ludzi, pracując w ryzykownej branży prywatnych karetek w mieście Meksyk. Presja z obu światów narasta i Marigaby za wszelką cenę próbuje się pod nią nie ugiąć. Premiera dwóch pierwszych odcinków 25 września.

Samotne wilki (2024) - kryminał. Ścieżki dwóch załatwiaczy krzyżują się, gdy obaj zostają wezwani do zatuszowania błędu prominentnej nowojorskiej polityczki. Na jedną burzliwą noc muszą odłożyć na bok wzajemną niechęć - i swoje ego - aby dokończyć robotę. Premiera 27 września.

fot. Apple

Ponadto na platformie został wyemitowany finałowy odcinek serialu Kobiety w błękicie. Warto również nadrobić nowe epizody seriali:

Amazon Prime Video

W ten weekend na Prime Video można obejrzeć kilka nowości, które trafiły na platformę.

Morderczy żar Premiera 26 września.

fot. Prime Video

Previously Saved Version (2024) - film science fiction. W 2200 roku Naoki i Mayumi mieszkają w unoszącej się w przestrzeni kosmicznej rezydencji. Ich sielankowe życie zostaje zaburzone, gdy okazuje się, że Naoki lata temu zamienił swoją żonę w androida, aby przeżyć swoją wersję idealnego życia. Premiera 26 września.

Monkey Man Premiera 27 września.

Good Luck Guys: To nie są wakacje - dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych.

Ponadto w serwisie można już obejrzeć filmy Uprowadzona 2 i Uprowadzona 3. Nie można też zapomnieć, że w serwisie pojawił się nowy odcinek 2. sezonu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy.

SkyShowtime

W ciągu tygodnia na platformie SkyShowtime pojawiły się dwie nowości:

Frasier (2024) - w nowym sezonie Frasiera podążamy za Frasierem Crane'em (Kelsey Grammer) w kolejnym rozdziale jego życia. Wraca do Bostonu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, nawiązać nowe relacje i spełnić w końcu jedno (lub dwa) marzenia sprzed lat. Oprócz Grammera w serialu występują: Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera; Nicholas Lyndhurst jako Alan, stary kumpel Frasiera z college'u, który został profesorem uniwersyteckim; Toks Olagundoye jako Olivia, koleżanka Alana i kierownik wydziału psychologii na uniwersytecie; Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego oraz Anders Keith jako David, siostrzeniec Frasiera. Peri Gilpin ponownie zagra gościnnie "Roz Doyle'a", a James Burrows powraca jako reżyser dwóch odcinków nowego sezonu. Pierwszy sezon serialu Frasier jest dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 23 września.

fot. SkyShowtime

Żegnajcie laleczki (2023) - komedia. To komediowy rarytas napisany przez Ethana Coena i Tricię Cooke. Film opowiada o nieskrępowanej i szalonej Jamie (Margaret Qualley), opłakującej kolejne rozstanie z dziewczyną, i jej skromnej przyjaciółce Marian (Geraldine Viswanathan), która desperacko potrzebuje się wyluzować. W poszukiwaniu nowego początku dziewczyny wyruszają w spontaniczną podróż do Tallahassee, ale sprawy szybko się komplikują, gdy po drodze napotykają grupę nieudolnych przestępców. Premiera 23 września.

Warto również nadrobić nowy odcinek serialu Tulsa King z Sylvestrem Stallonem. Wspomnijmy, że w poniedziałek (30 września) będzie mieć premierę film Przeklęta woda. Fabuła opowiada o siedlisku grozy ukrytym w przydomowym basenie. Występują: Wyatt Russell (Falcon i Zimowy Żołnierz) oraz nominowana do Oscara® Kerry Condon (Duchy Inisherin).

MAX

W tym tygodniu na platformie zadebiutował pierwszy odcinek finałowego sezonu Stamtąd. Ponadto w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie mieć premierę nowy epizod Pingwina.

Stamtąd Premiera 26 września.

materiały prasowe

Z kolei na platformie Max są już dostępne tytuły na licencji:

Erin Brockovich - Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.

- Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku. Moja szczęśliwa rodzina (My Happy Family) - Żona w średnim wieku i matka dwójki dzieci szokuje swoją tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę, gdy ogłasza, że chce mieszkać sama.

(My Happy Family) - Żona w średnim wieku i matka dwójki dzieci szokuje swoją tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę, gdy ogłasza, że chce mieszkać sama. Twister - Helen Hunt wciela się rolę przywódczyni bandy łowców tornad podczas niebezpiecznej wyprawy, której celem jest przetestowania nowego urządzenia.

- Helen Hunt wciela się rolę przywódczyni bandy łowców tornad podczas niebezpiecznej wyprawy, której celem jest przetestowania nowego urządzenia. Przygody Tintina (The Adventures of Tintin) - Pierwszy film animowany w reżyserii Stevena Spielberga. Porywająca ekranizacja kultowego belgijskiego komiksu o przygodach reportera śledczego Tintina.

(The Adventures of Tintin) - Pierwszy film animowany w reżyserii Stevena Spielberga. Porywająca ekranizacja kultowego belgijskiego komiksu o przygodach reportera śledczego Tintina. Ostatnia sesja Freuda (Freud's Last Session) - Sigmund Freud i pisarz C.S. Lewis spierają się o przyszłość ludzkości i istnienie Boga.

Natomiast 29 września będzie mieć premierę 1. odcinek anime Uzumaki. To serial od Adult Swim, który stanowi adaptację mangi autorstwa Junji Ito. Graficzny oryginał składa się z trzech tomów, które zostały po raz pierwszy opublikowane w 1998 roku. Opowiada historię uczennicy liceum Kirie Goshimy, która mieszka w przeklętym miasteczku Kurôzu-cho, małym, otulonym mgłą miejscu położonym na wybrzeżu Japonii.

fot. Adult Swim

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ można obejrzeć nowe odcinki seriali To zawsze Agatha i Zbrodnie po sąsiedzku. Ponadto na platformę trafiły:

Daleka północ (2024) - animacja. Przygody samotnego ojca na Alasce, który próbuje zatrzymać dzieci. Premiera 2. części 4. sezonu 25 września.

Bob's Burgers - animacja. Restaurator w trzecim pokoleniu Bob prowadzi Bob's Burgers z pomocą swojej żony i dzieci. Premiera 2. części 4. sezonu 25 września.

Ayla i Los Mirror - serial dramatyczny. Ayla traci pamięć i z pomocą Los Mirror odkrywa pasję taneczną. Premiera od 27 września.

Do tego w ramach abonamentu na platformie jest już dostępna druga część animacji W głowie się nie mieści, która na całym świecie zarobiła 1,68 miliarda dolarów. Dzięki temu stała się najbardziej dochodową animacją wszechczasów oraz piątym najbardziej dochodowym filmem w box office.

fot. materiały prasowe

INNE SERWISY VOD: