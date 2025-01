David Fincher chciał stworzyć adaptację powieści Juliusza Verne. Disney nie rozumiał jego wizji

YouTube

Niedawno David Fincher udzielił wywiadu dla serwisu Letterboxd, w którym opowiedział o swoim dość nieprzyjemnym doświadczeniu z Disneyem, gdy chciał stworzyć nową filmową wersję Dwudziestu tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Problemy zaczęły się w momencie, gdy Brad Pitt odpuścił sobie ten projekt. Wtedy Disney chciał, żeby reżyser zatrudnił Chrisa Hemswortha, podczas gdy filmowiec planował zaangażować Channinga Tatuma. To był tylko jeden z wielu momentów, w którym obie strony miały kompletnie inną wizję na opowiedzenie historii. Nie ukrywał, że wytwórni zależało na zysku z nowej adaptacji, podczas gdy reżyser zastanawiał się, czy w ogóle firma wiedziała, o czym książka Juliusza Verne jest.

- Nie możesz sprawić, że ludzie będą podekscytowani ryzykiem, którym ekscytujesz się ty. (...) "To opowieść o indyjskim księciu, który ma prawdziwe problemy z białym imperializmem i właśnie to chcemy zrobić". Oni na to: "Tak, tak, w porządku. Pod warunkiem, że jest tego o wiele mniej".

fot. materiały prasowe

Reżyser opisał swoją interpretację książki jako "trochę obrzydliwą, ale fajną i w steampunkowym wydaniu". Ponieważ Disney nastawiał się na coś bardziej przygodowego, ostatecznie projekt nigdy nie doczekał się realizacji.

