VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+ i innych.

Początek listopada, a zarazem długi weekend na VOD będzie pełen nowości. Z drugimi sezonami powracają Dyplomatka oraz Lioness. Dreszczyku emocji przyniosą seriale Hysteria!, The Darkness oraz Każdy by to zrobił. Z kolei na miłośników dokumentów czekają Łowcy skór oraz Muzyka filmowa: John Williams. Ponadto na streamingu jest już dostępny film Rodzaje życzliwości w gwiazdorskiej obsadzie, który miał kinową premierę we wrześniu. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (1 - 3 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W ten świąteczny weekend na Netflix pojawi się kilka nowości: szwedzki dramat, dwa seriale animowane i dokument.

Bogdan Boner: Święto Zmarłych (2024) - animowany serial komediowy. We Wszystkich Świętych rośnie popyt na znicze, więc Domino zostawia Bogdana i przyłącza się do okradającego groby bogacza. Premiera 1 listopada.

Czasem trzeba odpuścić (2024) - szwedzki dramat. Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka. Premiera 1 listopada.

To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol (2024) - film dokumentalny. Hiszpańskie piłkarki po raz pierwszy spitykają się, aby ponownie przeżyć burzliwe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2023 i pocałunek, który przyćmił ich zwycięstwo. Premiera 1 listopada.

Zagadki Barbie: Skradziony koń (2024) - kreskówka. Najlepsze przyjaciółki Brooklyn i Malibu podróżują po całej Europie, aby rozwiązać zagadkę kradzieży konia pokazowego z angielskiej wsi, w której spędzały wakacje. Premiera 1 listopada.

Jeśli powyższe tytuły nie wzbudziły Waszego zainteresowania to warto obejrzeć produkcje, które miały premierę w ciągu tygodnia na Netflix. Na uwagę zasługuje Dyplomatka, która powróciła z emocjonującym 2. sezonem.

Dyplomatka: sezon 2

Ponadto biblioteka platformy wzbogaciła się o kilka filmów na licencji: Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość, Bilet do raju i western Zawodowcy z 1966 roku.

MAX

Na platformę Max trafił dokument związany z procederem zabijania pacjentów przez pracowników łódzkiego pogotowia ratunkowego, który został nagłośniony na początku XXI wieku.

Łowcy skór Premiera dwóch pierwszych odcinków 30 października.

fot. Max

APPLE TV+

W tym tygodniu na platformie Apple TV+ miał premierę jeden serial:

Każdy by to zrobił Premiera 30 października.

fot. Apple TV+

Ponadto w ciągu tygodnia do serwisu trafiły nowe epizody seriali:

AMAZON PRIME VIDEO

1 listopada Prime Video wzbogaci się o kilkanaście nowych tytułów na licencji. Oto te, które powinny wzbudzić największe zainteresowanie:

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ pojawią się dwa ciekawe dokumenty:

Muzyka filmowa: John Williams - film oryginalny. Jego niezapomniana muzyka stanowi nieodłączny element najsłynniejszych filmów z kilku dekad. Zobacz i usłysz historię mistrza Johna Williamsa wzbogaconą o rozmowy z twórcami, muzykami i osobami, które zainspirował, a także zajrzyj za kulisy historii kinematografii. Premiera 1 listopada.

fot. Disney+

Endurance: Wyprawa Na Antarktydę - program National Geographic. Badacz Antarktydy Ernest Shackleton zasłynął jako nieustraszony przywódca, kiedy w brawurowy sposób utrzymał przy życiu swoją załogę przez ponad rok po tym, jak stracili statek, który utknął w dryfującym lodzie. Sto lat później grupa podróżników wyrusza na poszukiwania zatopionej jednostki. Obie wyprawy łączy odwaga i determinacja uczestników, która pozwoli opowiedzieć historię o niezłomnym pragnieniu przetrwania i sile ludzkiego ducha. Premiera 2 listopada.

Ponadto 30 października na platformę trafiły: To nie Hollywood: Morderstwo z Avetrany oraz 2. sezon Domniemanie niewinności.

SkyShowtime

Ten weekend warto spędzić oglądając nowe produkcje takie, jak 2. sezon Lioness z Zoe Saldañą oraz The Darkness.

Lioness (2024) - serial dramatyczny. Serial nominowanego do Oscara® scenarzysty Taylora Sheridana to szpiegowski thriller inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym. Lioness opowiada historię Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem. W nowym sezonie znów wystąpi gwiazdorska obsada: Zoe Saldaña (równocześnie producentka wykonawcza serialu), Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, nominowany do nagrody Emmy® Michael Kelly, laureat Oscara Morgan Freeman oraz laureatka Oscara i producentka wykonawcza Nicole Kidman. Premiera dwóch pierwszych odcinków 2. sezonu 1 listopada.

Lioness - 2. sezon

The Darkness - Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego - nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia. W nakręconym w Reykjaviku serialu występują: nominowana do Oscara Lena Olin, Jack Bannon, Douglas Henshall, Björn Hlynur Haraldsson, Thorsteinn Bachmann, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Tora Hallström, Ahd Tamimi i Árni Þór Lárusson. Serial reżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Lasse Hallströmem. Premiera 1. sezonu 1 listopada.

Na platformę trafi też film na licencji z Davidem Duchovnym i Meg Ryan.

Co będzie dalej (2023) - komedia romantyczna. Dwoje dawnych kochanków, Bill (David Duchovny) i Willa (Meg Ryan), zmuszeni są nocować na zasypanym śniegiem regionalnym lotnisku. Opóźnienie trwa w nieskończoność, a marzycielka Willa i katastrofista Bill są tak samo zauroczeni i zirytowani sobą nawzajem, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak w miarę odkrywania zagadki wspólnej przeszłości i konfrontacji swojego życia z dawnymi marzeniami, zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie jest tylko zbiegiem okoliczności. Premiera 2 listopada.

Ponadto w ciągu tygodnia na SkyShowtime trafiły też:

Hysteria! (2024) - serial komediowy. Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki". Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności" wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich. W serialu Hysteria! wystepują: Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn i Bruce Campbel. Premiera całego sezonu 28 października.

SpongeBob Kanciastoporty (2024) - serial animowany. Dla SpongeBoba, ulubionej gąbki morskiej na świecie, a także jego najlepszego przyjaciela Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata w głębinach Bikini Bottom, życie to seria morskich – i często bezsensownych – przygód. Nieważne czy poszukuje najlepszej łopatki do przewracania hamburgerów, czy po prostu pływa razem z przyjaciółmi, SpongeBob zawsze wykazuje się dobrymi intencjami, ale i nadgorliwością, przez którą często ląduje w tarapatach. Premiera sezonu 14A 31 października.

Top Chef - reality TV. Top Chef to przebojowa seria konkursowa w formacie reality, która celebruje sztukę kulinarną z fascynującym wglądem w konkurencyjne, pełne presji środowisko światowej klasy kuchni i biznesu restauracyjnego na najwyższym poziomie. Ten jednogodzinny program przedstawia aspirujących szefów kuchni, którzy wystawiają swoje umiejętności kulinarne na próbę, aby zdobyć prestiżowy tytuł Top Chef. Rywalizujący ze sobą szefowie kuchni będą żyć pod presją, która wiąże się z byciem mistrzem kuchni, a co tydzień sędziowie powiedzą jednemu z nich, aby „spakował noże i odszedł". Ostatecznie tylko jeden szef kuchni przebrnie przez spektakularny odcinek finałowy i zdobędzie tytuł Top Chef. Premiera sezonów 19-21 27 października.

Vanderpump Rules - Lisa Vanderpump, bardziej znana jako jedna z The Real Housewives of Beverly Hills, jest odnoszącą sukcesy restauratorką z brytyjskim poczuciem humoru, zamiłowaniem do wyszukanych potraw i niemal karykaturalnym uwielbieniem dla przesadnie ogromnych diamentów. Teraz, dzięki reality show Vanderpump Rules, otwiera przed widzem kuchenne drzwi swojej ekskluzywnej hollywoodzkiej restauracji i salonu – SUR. Oświadczając, że jest to najseksowniejszy lokal, jaki kiedykolwiek posiadała i „miejsce, do którego zabiera się swoją kochankę", Lisa sprawuje w nim rządy żelaznej ręki – również nad niepokornym personelem. Premiera sezonów 9-11 27 października.

INNE SERWISY VOD:

