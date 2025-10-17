Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)
Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video i innych.
Mnóstwo świetnych nowości trafiło na VOD w tym tygodniu. Weekend możecie spędzić przy polskich produkcjach. Z nowym sezonami powróciły kryminalne seriale Odwilż i Glina. Do tego zadebiutował film Druga Furioza z Mateuszem Damięckim. Na miłośników animacji oraz gier wideo czeka Splinter Cell: Deathwatch. Ponadto z 3. sezonami powróciły seriale Dyplomatka i Kasa. W streamingu jest też już dostępna nowa Naga broń z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (17 - 19 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości z różnych stron świata. Na uwagę zasługuje 2. sezon portugalskiego serialu Przypływ.
- Idealna sąsiadka (2025) - dokument true crime. W tym "porażającym i niezapomnianym" dokumencie nagrania z kamer policyjnych stanowią kronikę konfliktu sąsiedzkiego, który skończył się śmiercią. Premiera 17 października.
- Dobre wieści (2025) - koreański film satyryczny. Początkujący porucznik ryzykuje wszystko, aby oszukać porywaczy i wmówić im, że wylądowali w Pjongjangu. Czy jego plan się powiedzie? Premiera 17 października.
- Spowita w mrok (2025) - hiszpański kryminał. Młoda funkcjonariuszka rzuca wszystko, żeby udawać członkinię ETA, i ryzykuje życiem, aby poznać kryjówki terrorystów zlokalizowane na południu Francji. Premiera 17 października.
- 27 nocy (2025) - argentyński film komediowy. Leandro, samotny psychiatra, ma za zadanie ocenić stan psychiczny podeszłej Marthy. Gdy widzi, jak kobieta cieszy się pełnią życia, kwestionuje własne zahamowania. Premiera 17 października.
- Państwo Burakowie (2025) - animowany film familijny. Dawno, dawno temu było sobie dwoje starszych Twitów, dwie niezwykłe sieroty i troje magicznych Markotków. Usiądź wygodnie i obejrzyj niesamowitą historię z mnóstwem niespodzianek. Premiera 17 października.
- Przypływ (2025) - portugalski serial dramatyczny. Gdy u wybrzeży wyspy tonie łódź wypełniona kokainą, Eduardo dostrzega świetną, choć ryzykowną okazję, aby się dorobić i spełnić swoje wielkie marzenia. Premiera 2. sezonu 17 października.
- Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe (2025) - portugalski film dokumentalny. W 2001 r. morze wyrzuciło setki kilogramów kokainy na brzeg portugalskiej wioski w archipelagu Azorów. Ten dokument pokazuje, jak wpłynęło to na lokalną społeczność. Premiera 17 października.
Jeśli powyższe tytuły Was nie zainteresowały to warto sprawdzić pozostałe nowości, które trafiły do serwisu w tym tygodniu.
- Splinter Cell: Deathwatch (2025) - legendarny agent Sam Fisher wraca do akcji w serialu animowanym dla dorosłych na podstawie kultowej serii gier wideo, stworzonym przez scenarzystę sagi "John Wick". Premiera 14 października.
- Nasza droga zmarła (2025) - tajski kryminał. Dwóch pracowników banku kradnie fortunę z konta nieżyjącej klientki i nieświadomie zadziera z przestępczym półświatkiem Pattayi. Premiera 14 października.
- Nikt nie widział, jak odchodzimy (2025) - meksykański serial dramatyczny. Matka zmaga się ze stygmatyzacją i bolesną separacją, gdy jej mąż wywozi dzieci z kraju, co na zawsze zmienia jej życie. Na podstawie prawdziwej historii. Premiera 15 października.
- Druga Furioza (2025) - polski kryminał. Gdy plan odstawienia na boczny tor lidera ultrasów kończy się morderstwem, żądny władzy Golden (Mateusz Damięcki) przejmuje kontrolę nad Furiozą. Premiera 15 października.
- Czas, który pozostał (2025) - filipiński film romantyczny. Starsza kobieta, której wydaje się towarzyszyć śmierć, nawiązuje romans z tajemniczym kochankiem, którego czas się nie ima. Ktoś jednak zamierza ujawnić ich mroczny sekret. Premiera 16 października.
- Anonimowi romantycy (2025) - japoński serial romantyczny. Stroniąca od kontaktu wzrokowego genialna czekoladniczka poznaje spadkobiercę handlowego imperium, który boi się dotykać innych. Na siebie wydają się jednak uodpornieni. Premiera 16 października.
- Pierwsza piątka (2025) - serial dokumentalny. Śledź losy pięciu gwiazd NBA, które próbują godzić ze sobą życie pod presją w świecie zawodowej koszykówki i codzienne relacje osobiste. Kameralny serial o emocjonującym sezonie. Premiera 2. sezonu 16 października.
- Dyplomatka (2025) - amerykański serial dramatyczny. W obliczu narastającego kryzysu konstytucyjnego sztabowcy próbują naprędce zorganizować inaugurację, podczas gdy za kulisami Hal korzysta z zamieszania. Premiera 3. sezonu 16 października.
DISNEY+
W tym tygodniu na Disney+ zadebiutował serial Murdaugh: Śmierć w rodzinie, w którym w głównych rolach występują Patricia Arquette i Jason Clarke.
- Murdaugh: Śmierć w rodzinie (2025) - Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”. Premiera trzech pierwszych odcinków 15 października.
- Ugotować niedźwiedzia - w 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw. Na platformie od 15 października.
- Mętna rzeka (2025) - koreański serial przygodowy. Los trzech osób splata się w opętanym anarchią świecie z minionej epoki.
APPLE TV+
Na Apple TV+ w tym tygodniu zadebiutowały nowe odcinki 3. sezonu serialu Kasa:
- Kasa (2025) - Serialowa Molly Wells (Rudolph) po rozwodzie z miliarderem z branży technologicznej, Johnem Novakiem (Adam Scott), otrzymuje 87 miliardów dolarów i rozpoczyna nową drogę życia jako szefowa organizacji charytatywnej Wells Foundation. W burzliwym finale drugiego sezonu, Mary wsiada do prywatnego odrzutowca ze swoim wiernym asystentem Nicholasem (Joel Kim Booster) i chce lecieć "najdalej jak to możliwe." Molly podjęła tę decyzję po fali krytyki, jaka spłynęła na Nią ze strony środowiska miliarderów oraz niezręcznego spotkania z kolegą z pracy, Arthurem (Nat Faxon), z którym łączy ją relacja pełna niewypowiedzianych emocji. Nowy sezon nadal będzie śledzić losy pełnej uroku i niedoskonałości ekipy z Wells Foundation, którzy wspólnie starają się pomóc Molly w realizacji jej obietnicy: rozdania całej fortuny. Obok Rudolph w obsadzie zobaczymy: Michaelę Jaé Rodriguez, Nata Faxona, Rona Funchesa i Joela Kim Boostera. W trzecim sezonie zobaczymy także gościnne występy Stephanie Styles, D'Arcy Carden, Adama Scotta, Zane'a Phillipsa, Henry'ego Winklera, X Mayo, Paulę Pell i innych. Premiera dwóch pierwszych odcinków 3. sezonu 15 października.
PRIME VIDEO
Prime Video może się pochwalić jedną nowością. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.
- Nasz wina (2025) - Na ślubie Jenny i Liona dochodzi do wyczekiwanego spotkania Noah i Nicka, pierwszego od ich zerwania. Nick wciąż nie potrafi wybaczyć Noah, co stanowi barierę nie do pokonania. On jest spadkobiercą firm dziadka, ona zaczyna karierę zawodową, a oboje opierają się rozpaleniu ognia, który wciąż płonie między nimi. Ale czy teraz, gdy ich drogi znów się spotkały, miłość okaże się silniejsza od urazy?
SkyShowtime
Na SkyShowtime zadebiutował nowy sezon kultowego serialu Glina:
- Glina. Nowy rozdział (2025) - polski serial kryminalny. Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik. Premiera dwóch odcinków 16 października.
- Heart Eyes (2025) - horror. W Seattle seryjny morderca znany jako Heart Eyes zaczyna siać terror w walentynki. Jego ofiarą staje się dwójka współpracowników, którzy przypadkowo zostają uznani za romantyczną parę. Teraz muszą walczyć o przetrwanie w najbardziej romantyczny wieczór roku.
Na HBO powrócił z 3. sezonem polski serial kryminalny Odwilż. Ponadto w serwisie 17 października zadebiutowały, takie programy telewizyjne:
- Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 17 października.
- Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?
- La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.
- Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.
- Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.
- Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.
- True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.
- Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.
- Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
- Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.
- Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.
Bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:
- Jak zostałam perliczką - W trakcie przygotowań do pogrzebu wuja, Shula wraz z kuzynkami odkrywa głęboko skrywane tajemnice swojej zambijskiej rodziny.
- Wyspa Psów - Wes Anderson prezentuje animację o chłopcu, który szuka swojego czworonożnego przyjaciela.
- Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - Film ożywia zbiór opowieści z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu w fikcyjnym francuskim mieście XX wieku.
- Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) - Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.
- Annabelle wraca do domu (Anebelle Comes Home) - Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.
- Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation) - Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.
- Annabelle - W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.
- The Last Showgirl - Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem.
- Big Short - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.
- Ambulans - Yahya Abdul-Mateen II i Jake Gyllenhaal wcielają się w role dwóch braci, którzy porywają karetkę, kiedy ich napad kończy się fiaskiem.
- Charlie (The Perks of Being a Wallflower) - Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.
INNE SERWISY VOD:
- Naga broń (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video, Megogo, Rakuten TV, PilotWP) - Tylko on ma to, czego trzeba, by dowodzić Brygadą Specjalną i ocalić świat! Porucznik Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) idzie w ślady legendarnego ojca w filmie NAGA BROŃ. Reżyserem tej zakręconej i nieznającej granic absurdu komedii jest Akiva Schaffer (Saturday Night Live), zaś producentem Seth MacFarlane (Głowa rodziny). Na ekranie zobaczymy także Pamelę Anderson i Danny’ego Hustona. [opis Rakuten TV]
- Fenicki układ (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Player.pl, Play Now, Pilot WP, SmartTV) - Biznesmen Zsa-zsa Korda kolejny raz wychodzi cało z katastrofy lotniczej. Chcąc ratować projekt życia, wciąga do gry córkę-zakonnicę, która odkrywa mroczne rodzinne sekrety.