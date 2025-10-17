VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, HBO Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Prime Video i innych.

Mnóstwo świetnych nowości trafiło na VOD w tym tygodniu. Weekend możecie spędzić przy polskich produkcjach. Z nowym sezonami powróciły kryminalne seriale Odwilż i Glina. Do tego zadebiutował film Druga Furioza z Mateuszem Damięckim. Na miłośników animacji oraz gier wideo czeka Splinter Cell: Deathwatch. Ponadto z 3. sezonami powróciły seriale Dyplomatka i Kasa. W streamingu jest też już dostępna nowa Naga broń z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (17 - 19 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości z różnych stron świata. Na uwagę zasługuje 2. sezon portugalskiego serialu Przypływ.

Idealna sąsiadka Premiera 17 października.

Dobre wieści Premiera 17 października.

Spowita w mrok Premiera 17 października.

27 nocy Premiera 17 października.

Państwo Burakowie Premiera 17 października.

Przypływ Premiera 2. sezonu 17 października.

Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe (2025) - portugalski film dokumentalny. W 2001 r. morze wyrzuciło setki kilogramów kokainy na brzeg portugalskiej wioski w archipelagu Azorów. Ten dokument pokazuje, jak wpłynęło to na lokalną społeczność. Premiera 17 października.

Jeśli powyższe tytuły Was nie zainteresowały to warto sprawdzić pozostałe nowości, które trafiły do serwisu w tym tygodniu.

Splinter Cell: Deathwatch Premiera 14 października.

fot. Netflix

Nasza droga zmarła Premiera 14 października.

Nikt nie widział, jak odchodzimy (2025) - meksykański serial dramatyczny. Matka zmaga się ze stygmatyzacją i bolesną separacją, gdy jej mąż wywozi dzieci z kraju, co na zawsze zmienia jej życie. Na podstawie prawdziwej historii. Premiera 15 października.

Druga Furioza Premiera 15 października.

fot. Netflix

Czas, który pozostał (2025) - filipiński film romantyczny. Starsza kobieta, której wydaje się towarzyszyć śmierć, nawiązuje romans z tajemniczym kochankiem, którego czas się nie ima. Ktoś jednak zamierza ujawnić ich mroczny sekret. Premiera 16 października.

Anonimowi romantycy Premiera 16 października.

Pierwsza piątka Premiera 2. sezonu 16 października.

Dyplomatka Premiera 3. sezonu 16 października.

Na platformę trafiły również ciekawe filmy. Oto wybrane z nich:

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ zadebiutował serial Murdaugh: Śmierć w rodzinie, w którym w głównych rolach występują Patricia Arquette i Jason Clarke.

Murdaugh: Śmierć w rodzinie (2025) - Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”. Premiera trzech pierwszych odcinków 15 października.

fot. Disney+

Ugotować niedźwiedzia Na platformie od 15 października.

Mętna rzeka (2025) - koreański serial przygodowy. Los trzech osób splata się w opętanym anarchią świecie z minionej epoki.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

APPLE TV+

Na Apple TV+ w tym tygodniu zadebiutowały nowe odcinki 3. sezonu serialu Kasa:

Kasa (2025) - Serialowa Molly Wells (Rudolph) po rozwodzie z miliarderem z branży technologicznej, Johnem Novakiem (Adam Scott), otrzymuje 87 miliardów dolarów i rozpoczyna nową drogę życia jako szefowa organizacji charytatywnej Wells Foundation. W burzliwym finale drugiego sezonu, Mary wsiada do prywatnego odrzutowca ze swoim wiernym asystentem Nicholasem (Joel Kim Booster) i chce lecieć "najdalej jak to możliwe." Molly podjęła tę decyzję po fali krytyki, jaka spłynęła na Nią ze strony środowiska miliarderów oraz niezręcznego spotkania z kolegą z pracy, Arthurem (Nat Faxon), z którym łączy ją relacja pełna niewypowiedzianych emocji. Nowy sezon nadal będzie śledzić losy pełnej uroku i niedoskonałości ekipy z Wells Foundation, którzy wspólnie starają się pomóc Molly w realizacji jej obietnicy: rozdania całej fortuny. Obok Rudolph w obsadzie zobaczymy: Michaelę Jaé Rodriguez, Nata Faxona, Rona Funchesa i Joela Kim Boostera. W trzecim sezonie zobaczymy także gościnne występy Stephanie Styles, D'Arcy Carden, Adama Scotta, Zane'a Phillipsa, Henry'ego Winklera, X Mayo, Paulę Pell i innych. Premiera dwóch pierwszych odcinków 3. sezonu 15 października.

fot. Apple TV+

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

PRIME VIDEO

Prime Video może się pochwalić jedną nowością. Nie zapomnijcie również obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

Nasz wina (2025) - Na ślubie Jenny i Liona dochodzi do wyczekiwanego spotkania Noah i Nicka, pierwszego od ich zerwania. Nick wciąż nie potrafi wybaczyć Noah, co stanowi barierę nie do pokonania. On jest spadkobiercą firm dziadka, ona zaczyna karierę zawodową, a oboje opierają się rozpaleniu ognia, który wciąż płonie między nimi. Ale czy teraz, gdy ich drogi znów się spotkały, miłość okaże się silniejsza od urazy?

fot. Prime Video

SkyShowtime

Na SkyShowtime zadebiutował nowy sezon kultowego serialu Glina:

Glina. Nowy rozdział Premiera dwóch odcinków 16 października.

fot. Screen Gems

Ponadto warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

Na HBO powrócił z 3. sezonem polski serial kryminalny Odwilż. Ponadto w serwisie 17 października zadebiutowały, takie programy telewizyjne:

Odwilż III - Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 17 października.

fot. HBO Max

Vivant - Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem?

- Nogi trafia do republiki Balka po 13 mld jenów. Po zamachu zostaje podejrzanym. Czy zdoła odzyskać pieniądze i ujść z życiem? La Grande Maison Tokyo - Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk.

- Natsuki Obana, dumny szef kuchni w Paryżu, walczy o trzecią gwiazdkę Michelin, która wciąż wymyka mu się z rąk. Love is for the Dogs - Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka.

- Kai i Aiko łączy miłość ich psów. Gdy tajemniczy Soha chce przejąć Shoguna, który odziedziczył fortunę, zaczyna się walka. Ignite - Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności.

- Ryo Uzaki marzy o zostaniu prawnikiem po tragicznej śmierci ojca. Zatrudnia się w kancelarii Peace Law Office, ale szybko napotyka trudności. Mr. Mikami's Classroom - Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie.

- Mikami trafia do elity ministerstwa, by wspierać krytyczne myślenie, lecz szybko odkrywa, że system broni głównie samego siebie. True Beauty - Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego.

- Reika ukrywa swoją twarz pod makijażem. Dwaj chłopcy zakochują się w jej wizerunku, ale sekret grozi zniszczeniem wszystkiego. Light of My Lion - Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry.

- Bracia Hiroto i Michito opiekują się siostrzeńcem Lionem, który pojawia się niespodziewanie. W tle kryje się tajemnica ich zaginionej siostry. Baby Assassins Everyday! - Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość.

- Chisato i Mahiro to zabójczynie na zlecenie, udające zwykłe dziewczyny i pracujące dorywczo, by ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Who Saw the Peacock Dance in the Jungle? - Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości.

- Po śmierci ojca Komugi odkrywa list z tajemniczym nazwiskiem. Z pomocą prawnika rusza tropem szokującej prawdy o swojej przeszłości. Please Die My Beloved - Yurika żartuje, że zabiła męża. Gdy mąż Mayu znika, ona widzi w tym szansę na nowe życie - bez ciężaru małżeństwa.

Bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:

Jak zostałam perliczką

Wyspa Psów

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) - Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce.

- Młoda kobieta zostaje opętana przez nadprzyrodzone moce. Annabelle wraca do domu (Anebelle Comes Home) - Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu.

- Diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu. Annabelle: Narodziny zła (Annabelle: Creation) - Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot.

- Małżeństwo, które kilkanaście lat wcześniej straciło córkę, przyjmuje do swojego pełnego tajemnic domu zakonnicę i grupę sierot. Annabelle - W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło.

- W życiu oczekujących narodzin pierwszego dziecka małżonków pojawia się tajemnicza porcelanowa lalka, która przyciąga zło. The Last Showgirl

Big Short - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.

Ambulans

Charlie (The Perks of Being a Wallflower) - Charlie czuje się outsiderem już przed liceum. Gdy poznaje Sam i Patricka, odkrywa, że warto czasem wyłamać się ze schematów.

INNE SERWISY VOD:

fot. Frank Masi // Paramount Pictures