Lista marzeń: widziałeś film? Możesz przeczytać literacki pierwowzór

Dom Wydawniczy Rebis wydał dzisiaj zekranizowaną powieść obyczajową, która pokazuje, że nie ma złego momentu, by zmienić coś w swoim życiu. Konieczny jest tylko właściwy impuls.

Bohaterka powieści Lista marzeń, której autorką jest Lori Nelson Spielman, w testamencie zmarłej matki otrzymuje polecenie, by wypełnić szereg poleceń i celów, które wywrócą jej życie do góry nogami. Czy jednak są jej obce? Nie, to jej idealistyczne marzenia z dawnych czasów, porzucone w trakcie rozwoju kariery i życia rodzinnego.

Na platformie Netflix od niedawna dostępna jest ekranizacja Listy marzeń w reżyserii Adama Brooksa.

Lista marzeń została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 416 stron.

Lista marzeń - opis i okładka

W życiu trzydziestokilkuletniej Brett Bohlinger wszystko jest poukładane: ma dobrą pracę, jej partnerem jest ambitny, przystojny prawnik, a po śmierci matki ma odziedziczyć pakiet większościowy firmy wraz ze stanowiskiem dyrektora. Jednak testament zmienia całe jej życie. Okazuje się, że matka zaplanowała dla niej zupełnie nową drogę życiową. No, może nie całkiem nową, bo zgodną z listą idealistycznych dziewczęcych postanowień, którą Brett spisała kiedyś jako nastolatka.

Czy aspiracje i marzenia z dzieciństwa i wczesnej młodości mogą pasować do dorosłej kobiety? O tym właśnie opowiada Lista marzeń.