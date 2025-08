Noah Hawley o aktorskim debiucie w Obcy: Ziemia. Scenarzysta wystąpił u boku syna

fot. Disney+ / Wikimedia Commons: Gage Skidmore

Noah Hawley, amerykański scenarzysta, pisarz i producent telewizyjny, jest znany widzom przede wszystkim jako twórca oraz showrunner wielokrotnie nagrodzonego serialu Fargo z 2014 roku. 57-latek miał okazję pracować również nad produkcjami takimi jak Alibi, Kości czy Legion. Hawley przez te wszystkie lata spędzone na planie filmowym nie miał okazji sprawdzić się po drugiej stornie kamery. Okazuje się, że to zmieniło się za sprawą serialu Obcy: Ziemia, którego również jest scenarzystą oraz producentem wykonawczym.

Noah Hawley zdradził, dlaczego zagrał w Obcy: Ziemia

Serial Obcy: Ziemia można oglądać na platformie Disney+ od 13 sierpnia 2025 roku. Jak przekazał portal Deadline, o tym, jak Noah Hawley sprawdził się jako aktor, widzowie będą mogli przekonać się w premierowych odcinkach serialu. Scenarzysta zagrał ojca Wendy (Sydney Chandler). U boku Hawleya wystąpił jego 12-letni syn, Lev. Chłopiec wcielił się w młodszą wersję brata Wendy - CJ Hermita (Alex Lawther).

Noah Hawley w rozmowie z portalem Deadline zdradził, że zdecydował się na zagranie roli właśnie ze względu na syna:

Nigdy wcześniej tego nie robiłem [nie grałem]. To nie był mój cel. (...) Zawsze staram się łączyć maksymalną kreatywność z maksymalną wydajnością. Mój syn zapytał, czy jest dla niego jakaś rola. (...) Chciałem zobaczyć tę relację brata z siostrą w retrospekcji. Nie zamierzałem pisać do niej żadnych scen, bo zależało mi na emocjonalnym wydźwięku. Pomyślałem więc: ''Dobrze, mógłby zagrać młodego Alexa, ale co ja wtedy zrobię, skoro Lev nigdy wcześniej nie grał? Zatrudnię aktorów na jeden dzień zdjęciowy?''. Pomyślałem, że najłatwiej będzie, jeśli sam wcielę się w tę rolę [ojca Wendy]. Położyłem się z nim [z synem] na podłodze, dzięki czemu mógł się zrelaksować. Wydawało mi się, że to najlepszy sposób, żeby nim pokierować.

O czym jest serial Obcy: Ziemia?

Serial Obcy: Ziemia opowiada o młodej kobiecie, która bada statek kosmiczny po tym, jak ten rozbija się o Ziemię. Pomagają jej w tym żołnierze. Wspólnie dokonują brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety.