Filmy o księżniczkach Disneya – ranking wg krytyków. Przetrzecie oczy, Śnieżka jednak nie na końcu!

Księżniczki Disneya to ikony animowanego świata – ponadczasowe i bezdyskusyjnie jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się w bajkach. Ich historie to nie tylko połączenie magii, śpiewu i ćwierkotu ptaków. To także część naszej kultury i historii. Przede wszystkim symbolizują zmieniający się przez dekady obraz kobiet w społeczeństwie.

W 1937 roku Walt Disney wprowadził do kin swój pierwszy pełnometrażowy film animowany – Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Blisko dziewięćdziesiąt lat później otrzymujemy kolejne podejście do tej klasycznej opowieści. Różnice pomiędzy produkcjami są widoczne gołym okiem. Wiele decyzji podjętych wokół nowej Śnieżki, a także część wypowiedzi głównej aktorki, Rachel Zegler, wywołały burzę kontrowersji, która ostudziła podekscytowanie produkcją.

Od 1937 do 2025 roku powstało wiele adaptacji filmowych. Disney konsekwentnie dąży do realizacji celu, jakim jest przenoszenie znanych historii do świata kina aktorskiego. Każda z tych produkcji została poddana surowej ocenie krytyków. W zestawieniu, które Wam prezentujemy, znajdziecie wyłącznie filmy opowiadające historie oficjalnych księżniczek Disneya. Tak więc nie ma w nim m.in. Anny i Elsy z Krainy lodu.

Filmy o księżniczkach Disneya – ranking wg krytyków

Ranking pochodzi z branżowego portalu Rotten Tomatoes.

25. Piękna i Bestia: Zaczarowane Święta (1997) - 11%

