Aktor prosi Marvela: dajcie mi szansę. Daredevil taką dostał

fot. Netflix

Brad Winderbaum, odpowiedzialny za dział streamingu i telewizji w Marvel Studios, w lutym 2025 roku powiedział Entertainment Weekly, że „badają” możliwość wprowadzenia innych bohaterów z Netflixa do MCU. To oświadczenie wywołało entuzjastyczne dyskusje wśród fanów co do tego, kto może wrócić. Finn Jones wprost przyznał, że chciałby dostać taką szansę.

„Jesteś świadomy krytyki mojej postaci i mojej roli w tym. Moja odpowiedź brzmi: dajcie mi, k***a, szansę. Jestem tutaj i jestem gotowy. Chcę udowodnić ludziom, że się mylą. Więc chciałbym, żeby to się udało” powiedział Finn Jones na wydarzeniu LaConve w Meksyku. Jeśli chodzi o pierwsze zdanie, aktor zapewne miał na myśli fakt, że Iron Fist uważa się za jeden z najgorszych seriali Netflixa. To zupełnie inna sytuacja, niż w przypadku Daredevila, który miał opinię jednego z najlepszych.

Na razie do MCU wrócili Daredevil, Wilson Fisk i Punisher. I wygląda na to, że ich powrót spodobał się fanom. Czas pokaże, czy Marvel postanowi przywrócić też innych. Oprócz Iron Fista czekają na to chociażby Jessica Jones i Luke Cage. Dajcie znać, którego z nich chcielibyście zobaczyć ponownie na ekranie. Czekamy na Wasze komentarze!