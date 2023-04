007’s Road to a Million - Brian Cox jako enigmatyczny kontroler w nowym reality show

fot. https://www.007.com/

Rola Briana Coxa jako kontrolera sprowadza się do nadzorowania zachowań osób biorących udział w programie. Rozkoszuje się coraz trudniejszymi podróżami i pytaniami z jakimi muszą zmierzyć się uczestnicy. O swoim nowym wcieleniu aktor mówił: „Zobaczyłem jak zwykli ludzie poradziliby sobie, biorąc udział w przygodach Jamesa Bonda. Gdy podróżują do najbardziej kultowych miejsc z filmów o Bondzie, robi się coraz intensywniej i pasjonująco. Podobała mi się rola zarówno złoczyńcy, jak i dręczyciela {…}”.

007’s Road to a Million – zasady konkurencji

W 007’s Road to a Million uczestnicy będą rywalizować w parach, aby wygrać ostateczną nagrodę w wysokości do miliona funtów. Ten format będzie testem ich wytrzymałości, odwagi i inteligencji, a nakręcony w kultowych miejscach rozgrywania akcji Bonda nada przygodzie globalny charakter.

Uczestnicy, oprócz pokonywania przeszkód, będą musieli także poprawnie odpowiedzieć na pytania ukryte w różnych zakątkach świata, po to by przejść do kolejnego wyzwania.

007’s Road to a Million będzie dostępne na Prime Video jeszcze w 2023 roku.