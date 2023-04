Jak wytresować smoka - obsada aktorskiego filmu. Gwiazda Shazama i dwa inne nazwiska

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwsze informacje o obsadzie aktorskiego filmu Jak wytresować smoka pochodzą od niezawodnego Daniela Richtmana. Doniesienia tego insidera przeważnie się sprawdzają. Według jego źródeł trójka aktorów negocjuje rolę Czkawki, Astrid oraz Stoika Ważkiego, czyli ojca Czkawki. Czy ta trójka pasuje do tych ról? Dajcie znać w komentarzach.

Jak wytresować smoka - obsada aktorskiego filmu

Role negocjują odpowiednio Jack Dylan Grazer (Shazam!), Auli'i Cravalho (Vaiana) oraz Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi). Casting jest na etapie negocjacji umów,, więc wybór aktorów został dokonany, a oni zgodzili się zagrać.

Jack Dylan Glazer jako Czkawka

DreamWorks idzie ścieżką wytyczoną przez Disneya tworząc aktorski remake animacji. Za sterami stoi Dean DeBlois, czyli osoba, która stworzyła animowaną serię. Będzie on reżyserem, scenarzystą i producentem. Nie wiadomo, czy planuje on wprowadzić jakieś zmiany w fabule czy opowiedzieć historię w innym stylu, niż to widzieliśmy w animacji. Na ten moment szczegóły nie są znane.

Prace na planie mają ruszyć w 2023 roku. Dokładna data nie jest znana.