Dwa kryminały o komisarzu Mortce z nowym wydaniem. Książki Chmielarza wreszcie w komplecie

Seria kryminałów o komisarzu Morce to jeden z najlepszych polskich serii z tego gatunku. Teraz doczekała się kompletnej edycji w wydawnictwie Marginesy.

Na serię o komisarzu pisaną przez Wojciecha Chmielarza składają się Podpalacz, Farma lalek, Przejęcie, Osiedle marzeń, Cienie i Długa noc. Przez ostatnie lata Marginesy wznawiały sukcesywnie starsze pozycje, a także wydawały nowe powieści. Dziś do sprzedaży trafiły kolejne dwie, ostatnie już, reedycje - Przejęcia i Osiedla marzeń.

Fani twórczości Chmielarza, jak i komisarza Mortki, mogą więc skompletować jednolitą wizualnie edycję tych książek. Warto, tym bardziej, że to nie koniec książek z tym bohaterem w roli głównej.

Książki z komisarzem Mortką - okładki serii

Przejęcie - opis książki

Z mostu Gdańskiego zwisa brutalnie okaleczone ciało młodego biznesmena. Morderca w skrępowane na plecach dłonie ofiary wcisnął orzeszek ziemny. Czy ma to związek z pewnym upalnym latem w Kolumbii sprzed ponad dziesięciu lat, gdy grupa Polaków wybranych do reklamy spędzała wakacje życia w luksusowym hotelu? Wtedy właśnie beztroscy turyści dostali od Kolumbijczyków propozycję nie do odrzucenia, a raj zmienił się w piekło…

Sprawa trafia na biurko Jakuba Mortki. Komisarz do Warszawy wrócił z kilkumiesięcznego zesłania ze złamaną ręką i zwolnieniem lekarskim – nie miał jednak czasu na rekonwalescencję. Do pomocy dostaje młodą policjantkę, aspirantkę Suchecką, która brak doświadczenia nadrabia ambicją i zaangażowaniem.

Od początku wiadomo, że śledztwo będzie skomplikowane. Zabójca jest bezwzględny i wydaje się, że nigdy nie popełni błędu.

W dynamicznej i pełnej napięcia intrydze – trzecim tomie cyklu o komisarzu Mortce – Wojciech Chmielarz potwierdza, że jest jednym z najlepszych współczesnych autorów kryminałów.

Osiedle marzeń - opis książki

Szlaban, ochrona, kamery. Osiedle marzeń, gdzie każdy mógłby się czuć bezpiecznie, a jednak pewnego ranka ochroniarz odnajduje zwłoki Zuzanny, studentki dziennikarstwa i aktywistki, która wynajmowała tu mieszkanie z koleżankami. Do zbrodni przyznaje się sprzątająca na osiedlu Ukrainka, w zeznaniach nic się jednak się nie zgadza.

Z pozoru prosta sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Kto i dlaczego zabił Zuzannę? Czy wpływowy niegdyś polityk ma ukryty cel w wynajmowaniu mieszkań młodym i ładnym studentkom? Czy przeświadczony o własnej nieomylności administrator osiedla nie zaciera przypadkiem śladów? Dlaczego idealistyczna aktywistka spotykała się z chłopakiem nastawionym przede wszystkim na odhaczanie kolejnych szczebli na drabinie sukcesu? I jak to wszystko łączy się z potyczkami warszawskiej gangsterki?

Komisarz Jakub Mortka musi rozwikłać zagadkę, w której zderzają się polityka i przestępczość zorganizowana, seks i narkotyki, ambicje i aspiracje, tajemnice i pragnienia – a te bywają zabójcze. Do pomocy ma aspirantkę Suchocką, która kilka spraw wolałaby zostawić tylko dla siebie.