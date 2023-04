Kraven Łowca - komiksowy wróg Spider-Mana będzie odgryzał przeciwnikom kończyny. Opis zwiastuna

fot. Marvel

Kraven Łowca to kolejny film oparty na komiksach Marvela od studia Sony. Postać Kravena w komiksach była wrogiem Spider-Mana, ale w filmie - podobnie jak w przypadku Venoma - będzie on bardziej antybohaterem. Podczas CinemaCon, zaprezentowano publiczności pierwszy materiał z widowiska, dzięki czemu poznaliśmy wiele nowych informacji.

Głośno komentowany jest przede wszystkim fakt, że będzie to film z kategorią wiekową R, a zatem dla widzów dorosłych. Będzie dzięki temu możliwe pokazywanie brutalnej akcji z dużą ilością krwi i to też zobaczyła publika.

Kraven Łowca - opis zwiastuna

Wideo rozpoczyna się od Kravena (Aaron Taylor-Johnson) walczącego z australijskimi kłusownikami, wbijając im nóż w szyje i odgryzając jednemu nos. Russell Crowe gra tatę Kravena, ucząc go szacunku do otaczającego go świata. W materiale pojawia się Ariana DeBose, która gra Calypso, ale też Chameleon grany przez Freda Hechingera, który będzie bratem tytułowej postaci. Rhino również krótko pojawia się w materiale, a tutaj postać ta ma zmieniać się w nosorożca pod wpływem serum. Z wideo dowiadujemy się, że Kraven będzie skonfliktowany ze swoim ojcem oraz przez moment widać jego ikoniczną kamizelkę z komiksów, jednak trzyma ją tylko w rękach. W innych scenach akcji jest ubrany bez znanego kostiumu. Teaser opisywany jest jako dynamiczna rozwałka w stylu gore, a Kraven dosłownie ma walczyć jak zwierzę.

