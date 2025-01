2. sezon Squid Game już pobił rekord. Rewelacyjny start w Netflixie

fot. Netflix

Minął tydzień od debiutu drugiego sezonu Squid Game na Netflixie, więc czas na wyniki oglądalności. Czy trzy lata oczekiwania wpłynęły na nie negatywnie? Bynajmniej! Premierowe cztery dni drugiego sezonu przyniosły nowy rekord oglądalności w historii Netflixa.

Wyniki oglądalności Squid Game 2

Drugi sezon Squid Game zadebiutował 26 grudnia 2024 roku. W pierwszy tydzień wyświetlania serial zanotował 68 mln wyświetleń, co przełożyło się na 487,6 mln godzin obejrzanych. Jest to nowy rekord premierowego tygodnia na platformie. Poprzedni należał do Wednesday i wynosił 50,1 mln wyświetleń.

Squid Game pozostaje najpopularniejszym serialem w historii Netflixa, zarówno wśród produkcji anglojęzycznych, jak i nieanglojęzycznych. Do dziś osiągnął wynik 262,2 mln wyświetleń, co przełożyło się na 2,205 mld godzin obejrzanych. Ta statystyka obejmuje 91 dni od premiery.

Od 2021 roku żaden inny tytuł nie zbliżył się do tego wyniku. Rekordowy start drugiego sezonu sugeruje, że to właśnie on może osiągnąć wynik zbliżony do pierwowzoru.

Latem lub jesienią 2025 roku zadebiutuje trzeci i zarazem ostatni sezon Squid Game.