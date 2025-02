Śnieżka kontra hejt. "To wielki zaszczyt być częścią czegoś, do czego ludzie czują tyle pasji"

fot. Disney

21 marca 2025 roku do kin zawita nowa aktorska wersja klasycznej bajki Disneya. Tym razem na tapet wzięto historię o królewnie Śnieżce, w którą wcieli się Rachel Zegler. Ta informacja obsadowa rozsierdziła wiele osób w Internecie w 2021 roku. Rachel Zegler od tamtego momentu musiała radzić sobie z hejtem w sieci i rasistowskimi, obraźliwymi komentarzami na swój temat. Sytuacja była bardzo porównywalna do Małej syrenki.

W rozmowie z Vogue Mexico skonfrontowała się z krytyką online. Jej zdaniem takie wyrażanie emocji na temat filmu oraz jej roli jest przejawem pasji u publiczności i miłości do postaci.

Uczucia innych ludzi względem tego filmu interpretuje jako przejaw ich pasji względem niej. To wielki zaszczyt być częścią czegoś, do czego ludzie czują tyle pasji. Nie zawsze będziemy czuć to samo, co otaczający nas ludzie. To, co możemy zrobić, to dać z siebie wszystko.

Śnieżka - fabuła, obsada, premiera

Królewna Śnieżka, prześladowana przez zazdrosną królową, ukrywa się u krasnoludków. Królowa chce ją zabić za pomocą zatrutego jabłka.

Śnieżkę w nowym filmie zagra Rachel Zegler, a Złą Królową – Gal Gadot. Do obsady należą także Andrew Burnap, Ansu Kabia, Dujonna Gift, Martin Klebba, Colin Michael Carmichael oraz Patrick Page. Za reżyserię filmu odpowiada Marc Webb, a scenarzystkami są Greta Gerwig i Erin Cressida Wilson.

Śnieżka zadebiutuje w polskich kinach już 21 marca.

