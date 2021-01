25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - powstał czteroodcinkowy serial dla Playera. Znamy datę premiery!

foto. Player

Jak udało nam się ustalić, powstał czteroodcinkowy serial zatytułowany 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. Nie tylko pokazuje on wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy, ale też pozwala bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej historii. Widzowie jeszcze lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy. Zagłębią się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu, oraz relacje rodzinne – to one pozwoliły skazanemu przetrwać największe piekło.

Serial Player Original powstał na bazie filmu o tym samym tytule w reżyserii Jana Holoubka, zdobywcy Grand Prix festiwalu „Młodzi i Film”, twórcy popularnego serialu Odwróceni. Ojcowie i córki. Obraz został okrzyknięty najlepszym debiutem reżyserskim na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2020 roku oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EnergaCamerimage. Zgarnął też nagrodę specjalną w konkursie debiutów na Festiwalu Filmowym w Tallinnie, a Jan Holoubek znajduje się w gronie nominowanych do Paszportów Polityki.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy

Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, który za swoją kreację został uhonorowany nagrodą w Gdyni. W wyśmienitej obsadzie aktorskiej zobaczymy również, m.in.: Agatę Kuleszę, Jana Frycza, Andrzeja Konopkę, Magdalenę Różczkę i Dariusza Chojnackiego.

Z informacji, do których udało nam się dotrzeć, wynika, że dwa pierwsze odcinki serialu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy trafią do biblioteki Playera już w niedzielę 24 stycznia. Pierwszy epizod będzie udostępniony w ofercie bezpłatnej. Kolejne publikowane będą co tydzień.

Jakie wątki nieobecne w kinie znajdziemy w serialu? Twórcy zapewniają, że produkcja została wzbogacona między innymi o dodatkowe sceny ukazujące relację Tomka Komendy z matką czy rozwinięcie wątku śledztwa prowadzonego przez Remigiusza Korejwo granego przez Dariusza Chojnackiego.