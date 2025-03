Niby drobnostka, a cieszy. Gracze czekali latami na powrót tej funkcji w Simsach

Fot. Ea.com

Jeśli jesteście z matką The Sims od początku, to zapewne pamiętacie, że jednym z najbardziej stresujących momentów w trakcie rozgrywki było usłyszenie specyficznej melodii, która zapowiadała nadejście włamywacza. Szczególnie w jedynce ta muzyka przypominała coś, co powinno znaleźć się na ścieżce dźwiękowej horroru. W dodatku nie można było wejść w tryb budowania, by usunąć drzwi, schować cenne przedmioty czy wreszcie kupić alarm.

W przypadku najnowszej części The Sims 4 przez wiele lat nie było tej funkcji, nad czym ubolewało wielu graczy. Część z nich uważała, że to pokazuje, jak marka straciła pazur na przestrzeni lat i rozgrywka stała się o wiele łatwiejsza, a przez to nudniejsza. Włamywacz szybko stał się niemal sentymentalną figurą dla fanów. Wygląda jednak na to, że EA postanowiła wreszcie wysłuchać ich próśb.

Włamywacz powraca do The Sims 4

Włamywacz pojawi się w nowej (darmowej) aktualizacji do The Sims 4. Akurat w samą porę na 25. urodziny marki i premierę dodatku Dochodowe hobby. Czego mogą spodziewać się gracze? Ma subtelne imię Robin Banks i atakuje domy Simów w nocy. Zabiera cenne przedmioty i ucieka z parceli. Jak chronić się przed atakiem przestępcy? Cóż, jeśli Simowie wykażą się refleksem, mogą zadzwonić na policję i jest szansa, że funkcjonariusze pojawią się na czas. O wiele pewniejszą opcją jest jednak zainstalowanie alarmu antywłamaniowego – tak, on też powraca!

Są też dodatkowe smaczki. Jeśli macie wśród swoich Simów majsterkowicza, może na przykład ulepszyć alarm tak, by raził intruza prądem. Czarodzieje będą mogli oczywiście bronić się magią, a naukowcy promieniem zamrażającym. Z kolei jeśli chodzi o wampiry, to cóż – to właściwie nie będzie włamanie, a jedzenie na wynos. Oczywiście, właściciele psów mogą liczyć na pomoc czworonogów z nieproszonym gościem.

A to tylko początek –łącznie EA przygotowało ponad 50 wyjątkowych reakcji w grze podstawowej i 17 w różnych pakietach. Dla odważnych graczy pojawi się również wyzwanie Niszczycielski skok, w którym posiadłość waszych Simów stanie się częstym celem włamywaczy, a alarm może wcale nie pomóc w walce z nimi!

