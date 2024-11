Nowy film z Sonyverse to Agent Venom? Kim jest postać Flasha Thompsona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony

Jak podaje scooper Daniel Richtman, możemy spodziewać się filmu o Agencie Venomie. Jest to kolejna około Spider-Manowa postać, którą może adaptować Sony. Nie jest to pusta plotka, gdyż Venom 3: Ostatni taniec sugeruje możliwość pojawienia się takiego bohatera.

Marvel

Kim jest Agent Venom?

Warto przytoczyć tu historię Agenta Venoma z komiksów Marvela. W niej Flash Thompson, gnębiciel Spider-Mana z liceum, wstępuje do wojska, gdzie na jednej z misji traci nogi. W ramach tajnego programu wojskowego zostaje on połączony z symbiontem Venoma, dzięki czemu odzyskuje nogi i zdobywa supermoce. W wielu późniejszych komiksach Flash ukazuje się pod pseudonimem Agent Venom, a jego postać jest dzisiaj nierozerwalnie połączona ze światem symbiontów.

Poniżej spoilery do filmu Venom 3: Ostatni taniec:

W trakcie poświęcenia Venoma, aby powstrzymać Knulla, boga symbiontów, przed inwazją na planetę, widzimy kosmiczne monstrum jedzące nogę żołnierza, którego nazwisko to Thompson. Następnie, w scenie po napisach, widzimy karalucha blisko rozbitej fiolki, która wcześniej była używana do przechowywania wirusa symbiota. Samo istnienie żołnierza nazywanego Thompson sugeruje, że możemy spekulować na temat pojawienia się tej postaci, ale elementy takie jak utrata nóg i symbiont na wolności tylko dodają oliwy ognia w kwestii tej teorii.