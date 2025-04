Nowy zwiastun 28 lat później. To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2025 roku

Fot. Materiały prasowe

Bez wątpienia 28 lat później to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2025 roku. Reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland znów połączyli siły, powracając do postapokaliptycznego świata znanego z 28 dni później. W nowej zapowiedzi nie brakuje napiętej atmosfery, która doskonale buduje mroczny klimat. Dodatkowo pozytywne wrażenie robi fakt, że cały film został nakręcony iPhone'em 15 Pro Max. Zobaczcie poniższy zwiastun - ostrzegamy, że jest on wyłącznie dla osób dorosłych.

28 lat później - nowy zwiastun

28 lat później - co wiadomo o filmie?

28 lat później to wyczekiwana kontynuacja hitu z 2002 roku. Akcja rozgrywa się prawie trzy dekady po tym, jak wirus wydostał się z laboratorium wojskowego, ludzie żyją pod rygorystyczną kwarantanną. Nawet pomimo tego niektórzy starają się egzystować pośród zarażonych. Mała grupa ocalałych mieszka na wyspie połączonej z lądem jednym, dobrze bronionym przejściem. Kiedy grupa śmiałków opuszcza to miejsce, by udać się na stały ląd, odkrywają tajemnice, cuda i grozę, która nie tylko zmieniła zarażonych, ale także pozostałych ocalałych.

28 lat później Zobacz więcej Reklama W głównych rolach grają m.in. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman i Ralph Fiennes. Nie zobaczymy jednak Cilliana Murphy'ego, co potwierdził Danny Boyle podczas tegorocznego CinemaConu. Wychudzonym zarażonym, którego internauci początkowo mylnie skojarzyli jako Murphy'ego, jest Angus Neill. To pierwszy z trzech nowych filmów tej franczyzy. Zdjęcia do 28 Years Later II: The Bone Temple już zostały zakończone. Za reżyserię odpowiada Nia DaCosta.

28 lat później - premiera filmu została zaplanowana na 20 czerwca 2025 roku.

