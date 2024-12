Prace nad filmem Rainbow Six trwają! Pierwszy od roku update reżysera

fot. Ubisoft

Przez dłuższy czas nie dostawaliśmy żadnych aktualizacji odnośnie filmowej adaptacji serii gier komputerowych Rainbow Six. Fani obawiali się, że produkcja została anulowana, ale tak się nie stało – po prawie roku bez żadnych nowych informacji, reżyser Chad Stahelski w końcu wypowiedział się na temat filmu. Opowiedział też o współpracy z Michaelem B. Jordanem, który wcieli się w głównego bohatera.

Rainbow Six – wypowiedź reżysera

Michael B. Jordan jest jednym z moich ulubionych aktorów, z jakimi miałem okazję współpracować. Jest świetnym gościem, z nieskończonymi pokładami energii. Myślę, że ma duży potencjał, nie tylko w filmach akcji... Rainbow Six. To duża franczyza. Wychodzi z wielkiego IP. Więc to jest, wiesz, rozwój by zrobić to dobrze. Widziałeś, jak obie gry wideo i Hollywood są czasami zdradliwe. To zawsze chodzi o to, by zrobić to dobrze i znaleźć coś dobrego, więc to daje miejsce dla fanów, by kochali to, co zrobimy. Ale przy tym trzeba zostawić rezerwę, by to rozbudować. Nie spieszymy się. Przychodzi nam wiele dobrych pomysłów. To wiele dobrej, rozwijającej pracy. Po prostu chcemy zrobić to dobrze.

Rainbow Six – gry

Seria gier Tom Clancy's Rainbow Six powstała na podstawie powieści Toma Clancy'ego o tym samym tytule. Wcielamy się w komandosa, który dowodzi elitarnym oddziałem Rainbow Six i walczy z najgroźniejszymi terrorystami na świecie.