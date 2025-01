Ten film poróżnił twórców 28 lat później. "Jeśli to, ku***, umieścisz w filmie, to odchodzę."

fot. Fox Searchlight Pictures

28 lat później nie będzie powrotem Cilliana Murphy'ego do ikonicznej roli, ale przy filmie pracuje ponownie duet, który nie robił tego od dekad. Okazuje się, że praca nad jedną z poprzednich produkcji poróżniła obu z nich na tyle, że ich ścieżki się rozeszły. Co dokładnie się stało?

Ten film poróżnił twórców 28 lat później

28 dni później okazało się ogromnym hitem i klasykiem gatunku. Wcześniej jednak Alex Garland i Danny Boyle pracowali też nad filmem Niebiańska plaża, a później byli producentami przy 28 tygodniach później. To, co ich ostatecznie poróżniło i sprawiło, że ich drogi się rozeszły aż do czasów 28 lat później, to współpraca przy filmie W stronę słońca. Okazuje się, że Garland wolał pozostawić więcej niedopowiedzeń widowni. Z kolei Boyle życzył sobie więcej wyjaśnień.

DANNY BOYLE: To sci-fi. Na Boga, ku***. Naprawdę wymyślasz świat w każdym, nawet najmniejszym detalu. To się stało moją obsesją. Napisałem prolog [do filmu], w którym próbowałem wszystko wytłumaczyć. Wtedy Alex powiedział: "Jeśli to, ku***, umieścisz w filmie, to odchodzę."

Panowie zakończyli współpracę z powodu "różnic kreatywnych", choć po latach to Garland przeprosił za swoje zachowanie.

Napisałeś bardzo uroczą wiadomość mówiącą: "Przykro mi, że tak słabo spędziliśmy czas razem i mam nadzieję, że będzie ci lepiej przy kolejnym filmie." Nadal mam tę wiadomość! - powiedział Boyle.

Ich współpraca rozkwitła ponownie przy okazji debiutu reżyserskiego Garlanda i Ex Machiny. Wówczas stwierdził on, że koniecznie musi pokazać efekt swojej pracy dawnemu koledze. To odnowiło ich kontakt i sprawiło, że teraz czekamy na 28 lat później.

Czy 28 lat później psuje kanon serii?

