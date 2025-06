451 stopni Fahrenheita: powieść graficzna już w sprzedaży

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis postanowił przypomnieć klasyczną dystopię Raya Bradbury'ego w nietypowej formie. Od dzisiaj w księgarniach znajduje się powieść graficzna będąca adaptacją jego powieści 451 stopni Fahrenheita.

Wizja przedstawiana w powieści graficznej 451 stopni Fahrenheita to historia przyszłości, w której totalitarna władza tłamsi wszelkie przejawy niezależności, a literaturę traktuje jako nośnik nieprawomyślnych idei. Specjalne ekipy "straży pożarnej" tropią i palą wszelkie książki.

451 stopni Fahrenheita: Powieść graficzna została wydana w twardej oprawie i liczy 160 stron. Cena okładkowa to 79,00 zł.

Ray Bradbury i Tim Hamilton - o autorach

Ray Bradbury - twórca kryminałów, powieści science fiction i fantasy, horrorów i beletrystyki głównego nurtu, jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej popularnych pisarzy amerykańskich dwudziestego wieku. Ma również na swoim koncie nowele, opowiadania, sztuki teatralne, poezję, scenariusze i sztuki telewizyjne. Wiele jego dzieł wykorzystały film i telewizja.

Do najpopularniejszych należą powieści 451° Fahrenheita i Jakiś potwór tu nadchodzi oraz zbiór opowiadań Kroniki marsjańskie. Odkąd zaczął publikować w latach 40. dwudziestego wieku, otrzymał wiele nagród, w tym specjalną pochwałę rady Nagrody Pulitzera, która w 2007 roku podkreśliła jego „wybitną, bogatą i niezmiernie wpływową karierę niezrównanego autora science fiction i fantasy”. Ponadto zdobył National Medal of Arts, World Fantasy Award, Science Fiction and Fantasy Writers of America Grand Master Award, a także Emmy.

Tim Hamilton tworzył sztukę dla The New York Times Book Review, magazynu Cicada, King Features, Boom Studios, czasopisma Mad, DC Comics, Dark Horse Comics, Toy Biz i magazynu Nickelodeon. Hamilton jest też współzałożycielem internetowej wspólnoty activatecomics.com, gdzie zamieszczał swoje historie Pet Sitter i Adventures of the Floating Elephant. Ostatnio przekształcił w powieść graficzną Wyspę skarbów Roberta Louisa Stevensona.

451 stopni Fahrenheita - opis i okładka

Źródło: Rebis

Totalitarne państwo, w którym żyje Guy Montag, nie znosi niezależności i swobody myślenia, a on robi wszystko, by jego bezwzględna machina działała sprawnie. W tym absurdalnym świecie straż pożarna nie gasi pożarów, lecz je wznieca, a Montag z pasją oddaje się niszczeniu największego zagrożenia dla opresyjnego systemu – książek. Pewnego dnia jednak w tej doskonałej maszynie coś się zacina...

Tim Hamilton po mistrzowsku odmalował dystopijną przyszłość z powieści Raya Bradbury'ego i w zniewalający sposób ukazał przebudzenie głównego bohatera z bezrefleksyjnego życia ku wolności, jaką dają filozofia i literatura.