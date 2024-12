TEN easter egg z Deadpool & Wolverine był zamierzony. Chodzi o nawiązanie do Mission: Impossible

fot. Henry Cavill / Marvel Studios

Tegoroczny hit, jakim bez wątpienia był Deadpool & Wolverine obfitował w wiele mrugnięć okiem do fanów, występów gościnnych, a także innych, często zabawnych easter eggów. Jedną z postaci, która wszystkich zaskoczyła był wariant Wolverine'a, którego zagrał Henry Cavill. Poza żartami z jego przeszłości z DC, podczas wysuwania szponów, "Cavillrine" machnął rękoma w sposób, który od razu przypominał to, jak przygotowywał się do walki w filmie Mission: Impossible – Fallout. Zostało to potem nazwane w sieci jako "przeładowanie ramion".

Okazuje się, że nie jest to na wyrost, ponieważ w opublikowanym niedawno scenariuszu do Deadpool & Wolverine można przeczytać potwierdzenie, że było to zamierzone podobieństwo. Napisano w nim, że: "przeładowuje ręce w stylu Mission: Impossible".

